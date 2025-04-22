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新华时评丨推动中柬命运共同体建设迈出新步伐

2025年04月22日10:03 | 来源：新华网
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新华社金边4月22日电 题：推动中柬命运共同体建设迈出新步伐

新华社记者吴长伟 孙楠

四月的金边，喜庆洋溢。国家主席习近平在柬埔寨传统新年之际应邀对柬进行国事访问。访问期间，习近平主席同柬埔寨领导人共叙友谊、共谋发展。两国领导人共同见证中柬双方交换30多份双边合作文本，涵盖产供链合作、人工智能、发展援助、海关检验检疫、卫生、新闻等领域。两国发表关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明。中柬命运共同体建设迈出新步伐。

中柬友谊是跨越千年的双向奔赴。历史上，中华文明和高棉文明包容互鉴、相映生辉。中柬关系由两国老一辈领导人亲手缔造、精心培育，经受了国际风云变幻考验，始终坚如磐石。两国率先构建双边命运共同体，率先开展共建“一带一路”合作，在维护各自国家稳定、促进发展繁荣的事业中相互支持，在捍卫国际公平正义的斗争中团结协作，为构建新型国际关系树立典范，为推动构建人类命运共同体作出贡献。

近年来，在习近平主席和柬方领导人战略引领下，中柬命运共同体建设进入高质量、高水平、高标准的新时代。此访的高光时刻是习近平主席和洪玛奈首相共同宣布，将中柬关系定位提升为新时代全天候中柬命运共同体。这是中国首次同东南亚国家将双边关系提升到全天候高度，也是在双边层面构建的首个新时代全天候命运共同体。柬中友好协会会长艾森沃说，两国关系不断迈上新台阶，彰显了国家间相互尊重、平等相待、合作共赢的相处之道，将为两国人民带来更多福祉，为地区和平、稳定、发展作出更大贡献。

中柬铁杆友谊成色十足，两国务实合作成果丰硕。在古代，柬埔寨曾是海上丝绸之路的重要一站。如今，“一带一路”倡议与柬埔寨国家发展战略高效对接，推动两国经济互补优势释放潜能，助力柬埔寨经济社会实现高速发展。中国连续多年是柬埔寨最大外资来源国和最大贸易伙伴，过去十年双边贸易额增长近四倍。从金港高速公路到暹粒吴哥国际机场，从考斯玛中柬友谊医院大楼到柬埔寨国家体育场，从走进中国千家万户的大米、芒果、龙眼、胡椒等柬埔寨农产品，到不断提升的柬埔寨现代农业体系……中柬命运共同体建设给两国人民带来了实实在在的益处。

在双方持续推动下，中柬“钻石六边”合作架构不断走深走实。中方根据柬方需要制定了“工业发展走廊”、“鱼米走廊”两份合作规划，助力柬打造现代化工业生产高地、提升农业科技化产业化水平。双方签署37份合作文件，涵盖产供链合作、人工智能、发展援助、海关检验检疫、卫生等领域，既帮助柬方提升自主发展能力，也广泛惠及普通民众。柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任涅占达里说，中国充分理解柬方关切并提供必要支持，根据柬方需要制定合作规划，“这种经济上的协同合作证明了两国铁杆友谊能够带来切实的繁荣，同时尊重柬埔寨的主权与愿景”。

中柬命运共同体建设的坚实步伐，映照出中柬人文交往的厚重历史。中国同柬埔寨地理相近、文化相通。中国瓷器、漆器经海上丝绸之路运往柬埔寨，柬埔寨香料、生丝等特产深受中国人民喜爱，巴戎寺浮雕再现了史上两国贸易的繁华盛景。如今，从文化、教育到医疗、旅游等诸多领域，双方交流与合作不断深化，珍贵友谊穿越时空、历久弥新。2024年是“中柬人文交流年”，一场场文化活动精彩纷呈，“当少林遇见斗狮拳”让中国功夫文化走进柬埔寨，暹粒吴哥国际机场中柬文化走廊启用，从传统艺术展览到现代文艺演出，从学术研讨到青年交流，从旅游推广到民间互动，两国人民在交流中增进理解，在合作中深化友谊，拉紧中柬友好民心纽带。

此访期间，两国领导人宣布2025年为“中柬旅游年”。这将鼓励两国人民到对方国家旅游，进一步增进两国人民之间的了解与友谊，夯实中柬命运共同体的民意基础。柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，两国通过各领域、各阶层的交流，进一步促进民心相通，让两国人民特别是年轻一代更好地理解中柬合作的重要意义，让两国铁杆友谊更加牢固。

“古交如真金，百炼色不回。”习近平主席此访彰显了中柬亲密无间、牢不可破的铁杆友谊，树立了平等相待、互利双赢的合作标杆。在两国领导人战略引领下，双方将扎实推进命运共同体建设，让中柬友谊似铁，团结如钢，合作像钻石般闪耀发光。

(责编：苏缨翔、张悦)

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