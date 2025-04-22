人民网洛阳4月21日电（记者鲁扬）21日，参加人民网“一带一路”青年友好交流活动的欧亚9国12名主流媒体记者来到洛阳国家牡丹园，感受盛唐风韵，体验现代园艺科技，深入了解牡丹种植情况和洛阳牡丹文化的发展。

国家牡丹园始建于1984年，园内种植牡丹20余万株，涵盖了我国全部牡丹品种群和世界上主要牡丹品种基因，是集牡丹文化、科研、观赏、交流于一体的重要平台。

在为期6天的采访活动中，外媒记者还将探访二里头夏都遗址博物馆、龙门石窟、洛阳三彩国际陶艺村、东方红农耕博物馆等多地，进一步探寻洛阳在推动“一带一路”建设、开放型经济发展等方面的新成就。

4月21日，人民网“一带一路”青年友好交流活动走进洛阳。人民网记者 鲁扬摄

记者打卡洛阳国家牡丹园。人民网记者 鲁扬摄

洛阳国家牡丹园牡丹盛开。人民网记者 鲁扬摄

洛阳国家牡丹园牡丹盛开。人民网记者 鲁扬摄

洛阳国家牡丹园牡丹盛开。人民网记者 鲁扬摄

洛阳国家牡丹园牡丹盛开。人民网记者 鲁扬摄

洛阳国家牡丹园牡丹盛开。人民网记者 鲁扬摄

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