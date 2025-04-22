新华网东京4月21日电（记者岳晨星）以“构想焕发生机的未来社会”为主题的2025年大阪·关西世博会（大阪世博会）近日正式开园。作为本届世博会最受瞩目的展馆之一，中国馆不仅展示了传统文化的独特魅力，更是围绕未来城市、绿色能源、人工智能等前沿领域，集中展现中国科技发展的最新成果，吸引着来自世界各地的参观者。

占地面积约3500平方米的中国馆是本届世博会面积最大的外国自建馆之一，主题是“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”，共设“天人合一”“绿水青山”“生生不息”三个展区，旨在展示中国传统生态智慧，展现中国绿色发展理念，推动中外文明交流互鉴和民心相通。

“生生不息”展区内，中国能源建设集团有限公司打造的“智慧城市”沙盘模型吸引了众多观众，这里通过视频和互动多媒体展示了“八网”融合未来城市解决方案。该方案以“能源+”“数智+”为核心，整合能源网、交通网、数字网、水网、生态网、产业网、健康网、文化网，通过“八网”的深度融合、共生，实现城市的经济效能。据介绍，高空风能发电、压缩空气储能电站、漂浮式海上风电等项目均已实现并网发电。

图为观众参观中国馆“智慧城市”展览。记者 岳晨星 摄

来自日本的吉冈一家人在“智慧城市”沙盘前驻足观看。他感叹道：“尽管别的（展馆）也有类似的展览，但这里最让我印象深刻，无论是零碳建筑还是未来城市，我看到了中国在这方面的成就。”

“悟空，你好！”在展区的另一边，一些观众正在向屏幕中的“孙悟空”提问。这便是科大讯飞利用人工智能大模型打造的“AI孙悟空”，画面中正是上海美术电影制片厂在20世纪60年代创作的经典动画《大闹天宫》中的孙悟空形象。这一大模型支持中、日、英三语实时交互，融合了多语种、高噪场景语音识别、多情感超拟人语音合成以及多模态交互等技术能力。

图为观众在与“AI孙悟空”互动。（图片由科大讯飞提供）

来自新加坡的贝弗里夫妇在参观结束后连连称赞中国馆的“科技感无与伦比”，他们不仅对以“二十四节气”为主题的大型多媒体动态影像印象深刻，还和“AI孙悟空”进行了对话。

大阪世博会将持续至10月13日。

(责编：苏缨翔、张悦)