新华社莫斯科4月21日电 通讯｜他们守护山河，我们留住记忆——俄罗斯援华抗日老战士后代参观图片展抚今追昔

新华社记者江宥林 刘恺

“真令人感动！”望着一张2015年拍摄于吉林长春的图片，娜杰日达·科普捷娃说道。图片上，一名中国老战士和一名俄罗斯老战士动情相拥，脸颊紧紧贴在一起——那是在中国吉林省举办的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年祭奠苏联红军烈士活动上，摄影师捕捉到的感人一幕。

由中国驻俄罗斯大使馆支持，新华社亚欧总分社、中国图片社主办，中诚通国际投资有限公司协办的“百炼成钢的真心朋友”——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展，18日在中国驻俄罗斯大使馆举行。

图片展展出的60幅图片集中反映中国人民与日本侵略者进行的艰苦卓绝斗争、苏联空军志愿队在华参加对日作战、苏联红军在中国东北与日本关东军作战的历史。

“我的祖父是一名飞行员。上世纪30年代，他曾帮助中国抗击日本侵略者，参加了保卫南京、南昌、汉口等战斗。”科普捷娃说，展出的图片让她感慨万千，“我看到，许多像祖父一样的俄罗斯军人同中国人民并肩作战，我为先辈们的英勇精神由衷自豪”。

维亚切斯拉夫·佩丘金是一名退休军官。年近耄耋的他步履有些蹒跚，却坚持看遍每一幅展出图片。

“我的父辈中有两位亲人曾在中国参加对日作战。幸运的是，他们从战场活着回来了。然而，苏联和中国在反法西斯战争中付出了巨大伤亡代价。”他说，“如今，我们共同纪念反法西斯战争胜利80周年，这是对用鲜血和生命为我们守护山河的先烈的追思，也是为人类和平发出正义呼声。”

参观者中有不少年轻人。14岁的尼科利当天一早和母亲来参观图片展。对她来说，这项活动最大的意义在于“留住记忆”。“我和妈妈看了展出的所有图片，从中感受到对先辈们的尊重和怀念，这样的活动也将我们年轻一代与历史联系起来。”

二战期间，尼科利的外曾祖父作为一名军人，曾在中国东北同日军作战。尼科利希望能以自己的方式，延续祖辈与中国的联系。“我喜欢历史和文学，也对中国文化感兴趣。我想将来学习中文，从事俄中文化交流工作，为发展两国友好关系、加深人民相互了解贡献力量。”

中诚通国际投资有限公司董事长孙伯辉表示，图片展生动再现那段波澜壮阔的历史，让人们铭记中国人民在抗战中展现的不屈意志与伟大牺牲精神，也彰显中俄两国人民并肩作战的深厚情谊。

(责编：苏缨翔、张悦)