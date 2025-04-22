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投资者加速“卖出美国”交易

2025年04月22日08:54 | 来源：新华网
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新华社北京4月21日电 随着美国总统唐纳德·特朗普威胁解职美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔，美元资产21日遭加速抛售。美国彭博新闻社当天报道，“卖出美国”交易势头增强。

美元指数21日盘中下跌超1%，一度跌至97.96，创三年来新低。与之对比，瑞郎对美元汇率当天上涨1%，创10年来新高。欧元和日元对美元汇率当天均上涨超过1%。其中，欧元对美元汇率已反弹至超三年来新高。

这是2019年7月31日在美国华盛顿拍摄的美元纸币。新华社记者刘杰摄

与此同时，纽约黄金期货价格当天一度上涨至每盎司3407.3美元，再创历史新高。

除美元外，美国国债21日同样遭抛售。其中，10年期美国国债收益率当天一度上涨至4.36%；30年期美国国债收益率一度上涨至4.86%。美国标准普尔500股指期货下挫超1%。

此前，美国白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特18日说，特朗普正研究解除鲍威尔职务事宜。

彭博社认为，继本月初美国政府公布所谓“对等关税”后，鲍威尔可能遭解职的消息对美元资产造成新冲击。此外，特朗普曾说，美元贬值有利美国产品出口，同样对美元构成下行压力。

4月19日，人们在美国首都华盛顿白宫门前参加抗议活动。美国多地19日举行抗议活动，首都华盛顿、纽约、旧金山、波士顿等城市的民众走上街头，抗议现政府大规模裁员、加征关税、驱逐移民等政策。新华社发（亚伦摄）

美国布朗兄弟哈里曼公司市场策略部全球负责人温廷（音译）说：“我们认为美元将继续走软。对美联储独立性的攻击正在增强。”他说，白宫承认特朗普正研究解除鲍威尔职务，这件事“应被非常严肃且负面地看待”。

彭博社援引知情交易员的话报道，多家对冲基金21日参与卖出美元。美国商品期货交易委员会数据显示，自去年10月以来，对冲基金是最看空美元的交易势力。

一些分析师认为，特朗普可能“炒”掉鲍威尔仅是美元遭抛售的多重因素之一。

澳大利亚麦格理集团策略师加雷思·贝里说：“鲍威尔面临的压力可能是抛售美元的最新催化剂，现实是卖出美元无需更多理由。过去三个月发生的事或许足以令美元在今后数月内持续遭抛售。”（卜晓明）

(责编：苏缨翔、张悦)

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