新华社河内4月21日电 专访｜越南经济学家：越中务实合作潜力巨大

新华社记者邹学冕 胡佳丽

越南社会科学院世界经济与政治研究所原所长、经济学家武大略20日在接受新华社记者专访时说，习近平主席对越南国事访问成果丰硕，为加强务实合作、深化双边关系注入动力，将推动两国在增进政治互信、密切经济联系和加强人文交流等方面迈上新台阶。

应越共中央总书记苏林、越南国家主席梁强邀请，中共中央总书记、国家主席习近平近日对越南进行国事访问。此访双方发表联合声明，签署45份合作文件。习近平总书记和苏林总书记共同出席中越铁路合作机制启动仪式。

武大略表示，两国今后在政治、经济、安全和人文等领域的合作将更具方向性和深度，有利于进一步增强战略互信，拓展务实合作空间。

他说，在当前国际局势复杂多变的背景下，越中两国深化各领域合作，不仅符合两国人民的共同利益，也体现了双方携手应对全球性挑战、推动区域和平发展的责任担当。

武大略认为，越中铁路合作机制在越南未来发展中将发挥重要作用。他表示，越中铁路合作项目的推进不仅能够改善越南北部地区的交通运输条件，提升物流效率，还将极大促进越南与中国西南地区之间的经济联通，对两国经贸合作和区域互联互通具有重要推动作用。

“它将为越南吸引投资、发展产业、促进出口创造更优条件，也将有助于推动中国与东南亚国家之间联系更加紧密。”武大略说。

中国连续20多年保持越南最大贸易伙伴地位，越南则是中国在东盟的第一大贸易伙伴。2024年，中越双边贸易额突破2600亿美元。

此次访问期间，中越双方同意，将加快两国发展战略对接，落实好共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划。

武大略对此表示，未来双方在该框架下的合作潜力巨大。近年来越中高层交往密切，双边政治互信持续增强，经济合作不断深化，人民之间的情感联系日益密切。

武大略说，随着双方合作文件的逐步落实，越中关系将进入一个更加成熟和稳定的发展阶段。这不仅体现在政策沟通和高层互动上，更会在民众日常生活中逐渐体现出来。他希望，双方在互利共赢基础上推动项目尽早落地见效，造福两国人民。

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