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新华时评丨从两大展会火爆看中国经济的动力活力

2025年04月22日08:53 | 来源：新华网
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新华社北京4月21日电 题：从两大展会火爆看中国经济的动力活力

新华社记者许苏培

美国挥舞关税“大棒”扰乱全球经贸秩序之际，中国举办的消博会和广交会参展品牌和企业数量却创历史新高。

作为亚太地区规模最大的消费精品展，本届消博会吸引了来自71个国家和地区的1700余家消费企业，参展品牌数量超过4100个。被视为中国外贸“晴雨表”“风向标”的广交会，本届共吸引参展企业约3.1万家，其中出口展参展企业首次突破3万家，比上届增加近900家。截至19日，有来自全球216个国家和地区的148585名境外采购商到会，较去年同期增长20.2%。

场馆内人潮涌动，对接会上合作意向频频达成……面对美国关税政策带来的不确定性，众多企业将开拓中国市场视为重要的战略选择。巴西圣保罗州投资促进局首席代表殷吉表示，消博会为圣保罗州优质产品进入中国市场提供了宝贵机会，助力双方深化合作。新加坡《联合早报》报道说，不少参展企业希望借助广交会这一“万商云集”的平台开拓更大市场，以降低对美国市场的依赖。

阿布扎比投资集团首席执行官扎耶德说，作为全球最大消费市场之一，中国的内需仍有进一步增长潜力，中国日益增长的全球影响力也为扩大跨境贸易和投资提供了更多机会。中国华南英国商会主席马克·克莱顿说，中国充满活力的消费领域仍然蕴藏着巨大的投资和销售潜力。

中国正以更加主动的开放姿态拥抱世界。从外资准入负面清单持续“瘦身”到营商环境不断优化，从扩大面向全球的高标准自由贸易区网络到过境免签政策全面放宽优化，这些举措无不说明：中国是世界的市场、各国的机遇，中国开放的大门只会越开越大。数据显示，2024年，中国新设外商投资企业5.9万家，同比增长9.9%。

“中国越成功，我们就都会越成功。”美国加利福尼亚州州长纽森说的这句话，与中国一直以来强调的“中美各自的成功是彼此的机遇”不谋而合。美国英伟达公司总裁兼首席执行官黄仁勋近期访华时坦言：“与中国企业的深度合作，使我们成长为更具国际竞争力的公司。”这些都说明，只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事。

消博会和广交会的火爆，向世界展现了中国经济的活力、创新发展的动力以及作为负责任大国的开放胸襟。在贸易保护主义逆流肆虐的今天，中国用实际行动证明：真正能够推动全球经济增长的，不是关税壁垒，而是创新驱动的产业生态和互利共赢的国际合作。

(责编：苏缨翔、张悦)

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