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以军说袭击加沙急救车队系判断失误　巴红新月会说“不可接受”

2025年04月22日08:52 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷/加沙4月21日电 以色列军方20日公布一份调查报告，称3月下旬在加沙地带袭击急救车队、造成15名救援人员死亡的行动系判断失误，一名军官因此被撤职。巴勒斯坦红新月会指责该调查报告“充满谎言”“不可接受”。

据当地媒体报道，这次袭击发生于3月23日黎明前，地点位于加沙地带南部城市拉法，共造成8名巴勒斯坦红新月会人员、6名加沙地带民防部门应急人员和1名联合国雇员丧生。

以军先前称这些“可疑车辆”既未开车灯，也无任何标识。巴勒斯坦红新月会后来发布的视频显示，这支急救车队打着双闪灯，车上有明显标识，且车内人员身着医护制服。

以军20日公布的调查报告说，以军夜视装备较难识别闪烁灯光，指挥官“错误地认定”急救车队所有车辆均为巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的车辆。在“夜间能见度差”的情况下，急救车驶向以军阵地，医务人员下车检查伤员。以军向急救车进行了数分钟扫射，随后又向一辆停在现场的联合国车辆开火。

袭击发生后，以军将死者遗体掩埋并销毁受损车辆，联合国机构及巴方人员在事发一周后才发现。

巴勒斯坦红新月会发言人内巴勒·法尔萨赫20日回应说，以军调查报告“充满谎言，站不住脚，不可接受”。“这一报告将杀戮合理化，把责任推给战场上的个人，但真相完全不是如此。”联合国人道主义事务协调厅驻巴勒斯坦被占领土办事处主任乔纳森·惠托尔表示，如果对以军的这次袭击不进行问责，类似袭击还会发生。

(责编：苏缨翔、张悦)

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