新华社巴库4月21日电 高端访谈丨“阿中关系正在不断向前发展”——访阿塞拜疆总统阿利耶夫

新华社记者钟忠

“建立在古老历史和良好传统基础上的阿中关系正在不断向前发展。”即将对华进行国事访问的阿塞拜疆总统阿利耶夫说，“相信即将到来的访问必将使阿中战略伙伴关系进一步深化。”

阿利耶夫在接受新华社记者书面采访时说，他曾于2014年访问中国，于2015年对中国进行国事访问，并于2019年出席在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。“回忆我与习近平主席的会晤和富有成效的讨论，我倍感喜悦。”他说：“中国是世界上最具发展活力的国家之一。中国的发展不仅符合中国人民利益，也符合世界利益。”

阿利耶夫说，2024年7月，阿中两国签署关于建立战略伙伴关系的联合声明，同意进一步扩大各领域合作，加强国际协作，共同促进地区乃至世界和平、稳定与发展。他强调，深化阿中关系是阿外交政策的重要方向，阿方特别重视发展与中国在所有共同关心领域的合作。

2024年，《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）在阿塞拜疆首都巴库举行，中方代表团积极参与推动气候谈判进程。阿利耶夫说：“我对中国代表团积极参与全球应对气候变化努力并作出宝贵贡献表示感谢。”

阿利耶夫指出，阿塞拜疆是最早支持共建“一带一路”倡议的国家之一。这一倡议加强了不同国家之间的联系，有助于加强对话与合作，为国际贸易创造新机会。阿塞拜疆利用其有利的地理位置，继续积极发展国际运输走廊，建设现代基础设施，并投入额外资金以提高口岸的吞吐量。

阿利耶夫强调，阿方一贯重视发展和扩大与中国的经贸关系，两国在文化领域的合作也不断加强。阿中两国大学正在展开富有成效的合作，阿一些高等教育机构与孔子学院合作教授中文，阿语言文化研究中心开始在中国运作。这有助于双方加强有效互动，增进两国人民友谊和相互了解。

阿利耶夫表示，中国担任上海合作组织2024－2025年轮值主席国，以“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”为口号，推进上合组织制度化建设，加强上合组织在国际舞台上的作用。中国作为上合组织创始国之一，将继续成为其发展的主导力量之一。

阿利耶夫说，阿塞拜疆高度重视参加上合组织活动，赞同这一组织奉行的基本原则。阿方将继续为维护国际和地区和平与安全作出贡献，实施旨在扩大贸易、商业和投资联系的大型贸易、经济、运输、基础设施和能源项目，促进经济增长，实现可持续发展目标。

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