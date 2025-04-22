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“国际中文日”庆祝活动在科威特等国举行

2025年04月22日08:44 | 来源：新华网
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新华社北京4月21日电 “国际中文日”庆祝活动日前分别在科威特、阿尔及利亚、沙特阿拉伯等国举行，这些活动为来宾们带来丰富的中国传统文化体验。

20日，中国驻科威特大使馆在科威特哈瓦利省举办“国际中文日”暨使馆开放日活动。来宾们通过学中文、剪纸、漆扇、投壶等体验中国传统文化。

中国驻科威特大使张建卫在活动现场表示，中科双方积极落实首届中海峰会成果，大力推进语言文化合作，中方愿同科方一道，以全球文明倡议为指引，落实两国元首重要共识，不断深化两国人文交流。

同日，由中国驻阿尔及利亚大使馆与阿尔及尔第二大学共同主办的“国际中文日”活动在阿尔及尔第二大学举行。现场设立中国图书和非遗精品展台，组织书法临摹、汉服体验等活动，吸引500余名当地学生参与。

中国驻阿尔及利亚大使董广利在活动上表示，中文是中阿两国传统友好的纽带，希望阿尔及利亚学生学好、讲好、用好中文，为中阿友好合作贡献力量。

阿尔及尔第二大学校长拉赫马尼表示，该校高度重视中文教学，希望在中方大力支持下推动该校中文系取得更大发展。

沙特苏尔坦亲王大学孔子学院19日举办中华文化体验日活动，活动包括传统发簪制作、香篆体验、螺钿胸针制作、书法及文房四宝展示等，来宾们在轻松愉悦的氛围中感受中国传统文化的魅力。

沙特苏欧德国王大学20日举办“国际中文日”活动。本次活动由苏欧德国王大学和中国石化中东代表处联合主办，苏欧德国王大学师生代表等400余人参加活动。来宾们欣赏了舞狮、武术、鼓乐、川剧变脸等中国传统文化表演。

苏欧德国王大学校长阿卜杜拉·本·萨勒曼·阿勒萨勒曼表示，学习中文不仅是学习一门语言，还是感知中华文明、同中国人民搭建友谊桥梁的过程。

(责编：苏缨翔、张悦)

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