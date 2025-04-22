新华社莫斯科4月21日电（记者江宥林）俄罗斯总统普京21日说，俄罗斯积极对待任何和平倡议，并希望乌克兰方面对此持同样态度。

据克里姆林宫网站21日发布的消息，普京当天在回答记者提问时表示，复活节停火期限结束后，军事行动已经恢复。俄方“始终对停火持积极态度，因此提出了这一倡议”。现在乌方试图“抢占先机”提出扩大停火时间和设施范围。俄方会对此进行思考和认真评估。

普京说，俄方看到，复活节停火倡议提出后，乌方有近5000次违规行为，但作战活动总体有所减少，俄方对此表示欢迎。

谈及关于不打击民用基础设施的提议时，普京表示，俄方“不排除”就此开展双边对话的可能性。俄方将分析清楚所有情况并作出相应决定。

普京19日在会见俄武装力量总参谋长格拉西莫夫时说，在20日复活节到来之际，从19日18时至21日零时，俄军将停止所有战斗行动。俄方希望乌克兰方面能效仿俄方做法。乌克兰总统泽连斯基同日在社交媒体发文，提议将停火期限延长至复活节之后，称30小时不足以建立真正的信任。21日，泽连斯基在社交媒体上呼吁俄方在复活节后接下来的30天实施全面停火，乌方将对俄方行动作出对等的回应，“以停火回应停火、以袭击回应袭击”。

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