新华社联合国4月21日电 中国常驻联合国副代表耿爽21日在安理会海地问题公开会上发言时说，美国对海地加征10%的所谓“基准关税”，美国的单边主义、保护主义和经济霸凌连海地这样一个濒临崩溃、民不聊生的脆弱国家也不放过。

耿爽表示，海地是第一个宣布独立的拉美国家，却因长期受到军事占领、外部干涉和经济剥削而命运多舛。在此过程中，美国始终是影响海地安全、稳定和发展的最大外部因素。

耿爽指出，美国一直是海地政局的幕后操盘手。过去100多年间，美国悍然出兵海地，扶植傀儡政权，篡改海地宪法，深度介入海地政治。一年前，正是在美国一手操纵下，形成了海地当前的政治过渡安排，但一年后，美国却因自身政府更迭而对海地政治过渡不管不顾，任由其陷入内耗和混乱。

耿爽表示，美国一直是海地武器的主要来源国。美国虽然同意安理会对海地全境实施武器禁运，但在执行上却始终敷衍了事，纵容非法武器从美国佛罗里达州源源不断流入海地。2023年10月，美国一手推动组建海地多国安全支助团，声称将为支助团提供资金支持。但一年多来，美国的投入相对有限，甚至一度以资金不足为由企图将支助团转型为联合国维和行动，赤裸裸地将联合国和其他会员国当作“自动提款机”。

耿爽说，美国一直是海地发展的主要干扰源。美国在海地最需要帮助的时侯以“本国优先”为由大幅削减对外援助，不断遣返海地移民。最令人叹为观止的是，不久前，美国冒天下之大不韪宣布对所有贸易伙伴滥施关税时，居然也对海地这一联合国列名的最不发达国家加征10%的所谓“基准关税”。美国的单边主义、保护主义和经济霸凌连海地这样一个濒临崩溃、民不聊生的脆弱国家也不放过，何其粗暴，何其荒唐，何其悲哀。海地的前途命运不应该成为美国谋求自身战略利益的牺牲品。“离美国太近”也不应该成为海地的诅咒。

耿爽表示，中方对海地人民的苦难深表同情。国际社会应当继续帮助海地加强机制和能力建设，推动海地早日走上独立自强、自主发展的道路。在此过程中，中方愿继续同各方一道发挥建设性作用。

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