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哈佛大学就联邦经费遭冻结起诉特朗普政府

2025年04月22日08:38 | 来源：新华网
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新华社华盛顿4月21日电（记者熊茂伶）美国哈佛大学21日对特朗普政府提起诉讼，指控政府试图以冻结联邦资金为手段控制哈佛大学的学术决策。

哈佛大学校长艾伦·M·加伯当天在致哈佛社区成员的一封信中说，该校已在马萨诸塞州联邦地区法院对特朗普政府发起诉讼，要求政府停止资金冻结。政府此举是非法的，“超出了政府的权限”。

加伯表示，在过去一周内，作为对哈佛大学拒绝遵守其“非法要求”的回应，联邦政府采取了一系列行动，除最初宣布冻结22亿美元资金外，还考虑再冻结10亿美元拨款，发起针对哈佛大学运营的多项调查、威胁国际学生的教育、宣布考虑撤销哈佛大学的免税资格等。这些做法对学生、教职工、研究人员以及美国高等教育在全球的地位“产生了严峻的现实影响”。

美国媒体认为，这起诉讼标志着美国高等教育界与总统特朗普之间持续斗争的“重大升级”。

特朗普政府官员11日致信哈佛大学，要求学校进行“有意义的治理改革与重组”，否则联邦资金将遭到削减。14日，哈佛大学拒绝了特朗普政府这一要求。特朗普政府于当天晚些时候宣布，将冻结对该校总额22亿美元的多年期拨款，以及6000万美元的多年期合同款项。16日，美国国土安全部长克丽丝蒂·诺姆要求哈佛大学按照特朗普政府要求分享该校外国学生签证持有者的“非法和暴力活动”信息，否则将失去招收外国留学生和交流学者项目资质。

自今年1月以来，特朗普政府对多所美国高校发出威胁，声称如果校方不调整政策，将面临削减资金的后果。特朗普政府的主要要求包括根除所谓的反犹主义、废除高校向少数族裔倾斜的多元化举措。在巴以冲突背景下，美国多地高校去年爆发了一系列支持巴勒斯坦的抗议活动，引发特朗普政府对校园反犹情绪的关注。

(责编：苏缨翔、张悦)

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