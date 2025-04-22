新华社莫斯科/基辅4月21日电 俄罗斯总统普京21日说，俄方积极对待任何和平倡议，并希望乌克兰方面对此持同样态度。当晚，乌克兰总统泽连斯基在社交媒体发文说，乌克兰、英国、法国和美国代表23日将在英国伦敦举行会谈，讨论停火等问题。

普京：俄方积极对待任何和平倡议

据克里姆林宫网站21日发布的消息，普京当天在回答记者提问时表示，复活节停火期限结束后，军事行动已经恢复。俄方“始终对停火持积极态度，因此提出了这一倡议”。现在乌方试图“抢占先机”提出扩大停火时间和设施范围。俄方对此会进行思考和认真评估。

普京说，俄方看到，复活节停火倡议提出后，乌方有近5000次违规行为，但作战活动总体有所减少，俄方对此表示欢迎。

谈及关于不打击民用基础设施的提议时，普京表示，俄方“不排除”就此开展双边对话的可能性。俄方将分析清楚所有情况并作出相应决定。

这张克里姆林宫网站3月12日发布的照片显示，俄罗斯总统普京（左）和俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫在库尔斯克地区一个指挥中心握手。新华社发（克里姆林宫网站供图）

普京19日在会见俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫时说，在20日复活节到来之际，从19日18时至21日零时，俄军将停止所有战斗行动。俄方希望乌方效仿俄方做法。泽连斯基同日在社交媒体发文，提议将停火期限延长至复活节之后，称30小时不足以建立真正的信任。21日，泽连斯基在社交媒体发文呼吁俄方在复活节后接下来的30天实施全面停火，乌方将对俄方行动作出对等回应，“以停火回应停火、以袭击回应袭击”。

泽连斯基：乌英法美将在伦敦讨论停火事宜

泽连斯基21日晚在社交媒体发文说，乌克兰、英国、法国和美国代表23日将在伦敦举行会谈，讨论停火等问题。

泽连斯基说，他当天与英国首相斯塔默进行了“良好和具体”的通话。乌方代表23日将在伦敦与英、法、美三国代表举行会谈。乌方愿“以最具建设性的方式”向前迈进，实现无条件停火，“然后建立真正和持久的和平”。

泽连斯基表示，无条件停火应该成为迈向和平的第一步。

2月28日，美国总统特朗普（中）在首都华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。新华社记者胡友松摄

美国总统特朗普20日在社交媒体发文说，希望俄罗斯和乌克兰“本周”就结束冲突达成“一项协议”。他还说，俄乌达成协议后，双方都将与美国“做大生意”。

特朗普日前表示，如果围绕结束俄乌冲突的谈判无法在短期内取得明确进展，美方将不再参与斡旋。（记者：江宥林、李东旭）

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