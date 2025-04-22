安徽黄山市黟县宏村景区一角。

奥地利籍民宿老板 阿明·舒伯特摄

【拍摄者说】

第一次来到宏村，我就被这里的山水风景所吸引。古朴的徽派建筑、恬静的田园风光，让人心生喜爱。于是，我和爱人留在这里开了一家民宿。这些年，民宿接待了许多来自世界各地的游客，他们都很喜欢这里的绿水青山。我们的民宿会继续开下去，希望有更多人来感受这份独特的美。