打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

绿水青山 鸟语花香

外国友人镜头里的美丽中国

2025年04月22日06:01 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　安徽黄山市黟县宏村景区一角。
　　奥地利籍民宿老板 阿明·舒伯特摄
　　【拍摄者说】
　　第一次来到宏村，我就被这里的山水风景所吸引。古朴的徽派建筑、恬静的田园风光，让人心生喜爱。于是，我和爱人留在这里开了一家民宿。这些年，民宿接待了许多来自世界各地的游客，他们都很喜欢这里的绿水青山。我们的民宿会继续开下去，希望有更多人来感受这份独特的美。

　　云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市，市民在弄莫湖畔游玩休息。
　　在瑞丽居住的缅甸友人 马润芬摄
　　【拍摄者说】
　　在瑞丽生活，弄莫湖是我最爱的休闲去处。白天，我喜欢沿湖散步，湖边经常看到有人野餐、跑步、露营。到了晚上，湖边满是唱歌跳舞的人，我也会加入其中，感受欢乐的氛围。

　　河北衡水市民在滏阳河畔休闲散步。
　　河北衡水学院北马其顿籍教师 伊万诺娃·伊凡娜摄
　　【拍摄者说】
　　在衡水，滏阳河穿城而过，为城市打造了一道美丽的风景线。我很喜欢在河边散步，河水清澈，河畔绿树成荫。每到周末，很多市民都会来到河边晒太阳。城市中的绿色空间，给了大家舒适的休闲场所。

　　贵州黎平县肇兴侗寨内的仁团鼓楼。
　　贵州大学英国籍教师 大卫·吉里摄
　　【拍摄者说】
　　在中国生活期间，我有机会走访不少南方省份，去感受各地独特的人文风情和自然景观。其中，贵州肇兴侗寨给我留下了深刻的印象。寨子里有五座鼓楼，分别象征仁、义、礼、智、信。这些鼓楼是侗寨的文化象征，它们与周围的绿水青山融为一体，令人感受到中国独特的建筑审美与智慧。

　　广东广州市的一处公园里，红耳鹎在枝头享受春日阳光。
　　广东广州开发区投资促进局德国籍全球招商总监 彼得·赫利斯摄
　　【拍摄者说】
　　春风又至，阳光明媚。在这温暖的季节，我遇到了心爱的报喜鸟——红耳鹎。它们在晨光中聚首，在枝头低语，成双成对，享受春光。

　　北京黄花城水长城旅游区风景。
　　北京大学土库曼斯坦籍留学生 撒普尔摄
　　【拍摄者说】
　　我在中国求学已近10年，背着相机走过很多地方，用镜头记录下美丽的自然风光和城市风貌。“绿水青山就是金山银山”不是一句口号，而是我在生活中真实感受到的理念和行动。在这片土地上，城市与自然、历史与现代和谐相融。

　　西藏拉萨市拉萨河畔风光。
　　美国籍视频博主 雪 菲摄
　　【拍摄者说】
　　我出生在美国中部的平原地带，从小很少见到山。来到拉萨，山峦起伏的景象深深震撼了我。在这里，无论是山川河流，还是城市特色建筑，甚至是朋友家门口的街景，都让人沉醉。

　　江苏盐城市大丰区荷兰花海景区风光。
　　荷兰花海景区荷兰籍科研人员 尼克·卡义克摄
　　【拍摄者说】
　　荷兰花海景区位于盐城黄海湿地，这里与荷兰的瓦登海保护区有很多相似之处。无论是这里还是欧洲，大家同样重视生物多样性保护，同样认真呵护花木繁盛的美丽环境。

　　4月22日是第五十六个世界地球日，今年也是中国绿水青山就是金山银山理念提出20周年。共同推进人与自然和谐共生，共建地球生命共同体，共建清洁美丽世界——中国行动，世界瞩目。

　　在华工作、生活、旅游的外国友人，在这片绿意盎然、生机勃勃的土地上欣赏自然之美，感受中国生态文明建设成果。他们用镜头记录下美丽中国：群山叠翠、江河畅流、绿树成荫、鸟语花香……

　　（本版文字由本报记者屈佩、崔琦、罗阳奇、杨文明、邵玉姿、陈隽逸、徐驭尧采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月22日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部