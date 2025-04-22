安徽黄山市黟县宏村景区一角。
奥地利籍民宿老板 阿明·舒伯特摄
【拍摄者说】
第一次来到宏村，我就被这里的山水风景所吸引。古朴的徽派建筑、恬静的田园风光，让人心生喜爱。于是，我和爱人留在这里开了一家民宿。这些年，民宿接待了许多来自世界各地的游客，他们都很喜欢这里的绿水青山。我们的民宿会继续开下去，希望有更多人来感受这份独特的美。
云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽市，市民在弄莫湖畔游玩休息。
在瑞丽居住的缅甸友人 马润芬摄
【拍摄者说】
在瑞丽生活，弄莫湖是我最爱的休闲去处。白天，我喜欢沿湖散步，湖边经常看到有人野餐、跑步、露营。到了晚上，湖边满是唱歌跳舞的人，我也会加入其中，感受欢乐的氛围。
河北衡水市民在滏阳河畔休闲散步。
河北衡水学院北马其顿籍教师 伊万诺娃·伊凡娜摄
【拍摄者说】
在衡水，滏阳河穿城而过，为城市打造了一道美丽的风景线。我很喜欢在河边散步，河水清澈，河畔绿树成荫。每到周末，很多市民都会来到河边晒太阳。城市中的绿色空间，给了大家舒适的休闲场所。
贵州黎平县肇兴侗寨内的仁团鼓楼。
贵州大学英国籍教师 大卫·吉里摄
【拍摄者说】
在中国生活期间，我有机会走访不少南方省份，去感受各地独特的人文风情和自然景观。其中，贵州肇兴侗寨给我留下了深刻的印象。寨子里有五座鼓楼，分别象征仁、义、礼、智、信。这些鼓楼是侗寨的文化象征，它们与周围的绿水青山融为一体，令人感受到中国独特的建筑审美与智慧。
广东广州市的一处公园里，红耳鹎在枝头享受春日阳光。
广东广州开发区投资促进局德国籍全球招商总监 彼得·赫利斯摄
【拍摄者说】
春风又至，阳光明媚。在这温暖的季节，我遇到了心爱的报喜鸟——红耳鹎。它们在晨光中聚首，在枝头低语，成双成对，享受春光。
北京黄花城水长城旅游区风景。
北京大学土库曼斯坦籍留学生 撒普尔摄
【拍摄者说】
我在中国求学已近10年，背着相机走过很多地方，用镜头记录下美丽的自然风光和城市风貌。“绿水青山就是金山银山”不是一句口号，而是我在生活中真实感受到的理念和行动。在这片土地上，城市与自然、历史与现代和谐相融。
西藏拉萨市拉萨河畔风光。
美国籍视频博主 雪 菲摄
【拍摄者说】
我出生在美国中部的平原地带，从小很少见到山。来到拉萨，山峦起伏的景象深深震撼了我。在这里，无论是山川河流，还是城市特色建筑，甚至是朋友家门口的街景，都让人沉醉。
江苏盐城市大丰区荷兰花海景区风光。
荷兰花海景区荷兰籍科研人员 尼克·卡义克摄
【拍摄者说】
荷兰花海景区位于盐城黄海湿地，这里与荷兰的瓦登海保护区有很多相似之处。无论是这里还是欧洲，大家同样重视生物多样性保护，同样认真呵护花木繁盛的美丽环境。
4月22日是第五十六个世界地球日，今年也是中国绿水青山就是金山银山理念提出20周年。共同推进人与自然和谐共生，共建地球生命共同体，共建清洁美丽世界——中国行动，世界瞩目。
在华工作、生活、旅游的外国友人，在这片绿意盎然、生机勃勃的土地上欣赏自然之美，感受中国生态文明建设成果。他们用镜头记录下美丽中国：群山叠翠、江河畅流、绿树成荫、鸟语花香……
（本版文字由本报记者屈佩、崔琦、罗阳奇、杨文明、邵玉姿、陈隽逸、徐驭尧采访整理）
《 人民日报 》（ 2025年04月22日 18 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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