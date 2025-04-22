已将中国列为新的重要客源市场

本报记者 黄炜鑫

坦桑尼亚桑给巴尔岛上民众热情欢迎游客。

本报记者 黄炜鑫摄

曲折的小径、喧闹的集市、精雕细琢的木制大门、珊瑚石砌成的建筑……位于坦桑尼亚桑给巴尔岛西海岸的桑给巴尔石头城，多种文化元素交融，与最大城市达累斯萨拉姆隔海相望。“桑给巴尔岛的名气越来越大，成为备受国际游客青睐的度假目的地。今年以来前来度假的外国游客明显增多。”导游纳吉姆对记者说。

桑给巴尔岛是坦桑尼亚的热门旅游目的地。坦桑尼亚拥有众多壮美的自然景观，国土面积约1/3是国家公园及各类保护区。生活着300多万只大型哺乳动物的塞伦盖蒂国家公园连续6年荣膺“非洲最佳国家公园”称号，被联合国环境规划署世界保护监测中心誉为“世界现存最大的动物迁徙地”。乞力马扎罗山多次获得“非洲最佳旅游景点”称号。桑给巴尔岛既有白沙滩、玻璃海等自然风光，也有石头城、种植园等人文景观。近年来，坦桑尼亚旅游业发展势头良好。据世界经济论坛旅游竞争力指数，坦桑尼亚自然旅游资源质量排名非洲首位、世界第十二位。坦桑尼亚自然资源和旅游部部长查娜日前发布报告称，坦桑尼亚2024年接待游客数量创纪录地达到536万人次。其中，桑给巴尔岛旅游业对坦桑尼亚国内生产总值贡献率达27%，旅游收入占外汇收入的80%以上。

在2024年第三十一届世界旅游大奖评选中，坦桑尼亚赢得包括“2024年非洲最佳旅行目的地”在内的4项荣誉。坦桑尼亚国家公园管理局发言人凯瑟琳·姆贝纳表示，这些奖项再次证明坦桑尼亚作为世界重要旅游目的地的独特魅力，也凸显其在环境保护方面的重要贡献。

旅游业是坦桑尼亚经济支柱之一。为进一步挖掘旅游业增长潜力，坦桑尼亚政府近年来不断出台旅游支持举措，改善配套基础设施，加强生态多样性保护，促进旅游业可持续发展。坦桑尼亚森林服务局多年来致力于保护性开发森林资源，鼓励各方扩大生态旅游投资。自2010年以来，坦桑尼亚境内共有25个森林保护区成功升级，参观游客从5.6万人次增至25万人次，收入从1.5亿坦桑尼亚先令（1美元约合2685坦桑尼亚先令）增至19亿坦桑尼亚先令。2024年，坦桑尼亚维多利亚湖地区有多个几何岩石艺术遗址被发现，坦桑尼亚政府已将其列入申遗项目。坦桑尼亚政府还选择阿加汗医院等7家医院实施医疗旅游休养相关项目，同时吸引包括丽笙酒店集团在内的众多国际酒店品牌到该国投资，致力于打造更多度假胜地。

近年来，坦桑尼亚与中国的旅游业合作不断深化。坦桑尼亚中央银行发布的统计数据显示，2024年10月，到访坦桑尼亚的中国游客人数较2023年同期增长了161.3%。数据显示，2024年1月至9月，共有超5.4万人次的中国游客到访坦桑尼亚，2023年全年约为4.4万人次。中国企业也积极参与坦桑尼亚旅游基础设施投资建设，包括机场、公路和酒店等。此前中国投资超过220亿坦桑尼亚先令建设的恩戈罗恩戈罗—伦盖地质公园信息中心，将成为当地展示地质、考古和文化遗产的重要窗口。2024中国—坦桑尼亚旅游文化年、《神奇的坦桑尼亚》北京首映等系列活动极大提升了坦桑尼亚旅游在中国的知名度。

坦桑尼亚旅游局局长达马斯·姆富加莱表示，坦桑尼亚力争到2025年年底实现吸引国际游客500万人次、旅游业收入占国内生产总值19.5%的目标，并已将中国列为新的重要客源市场。

《 人民日报 》（ 2025年04月22日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)