支柱产业蓬勃发展 外资规模持续扩大

本报记者 杨 一

马来西亚统计局日前预测，该国今年第一季度经济将增长4.4%。马来西亚国家银行不久前发布的数据显示，受国内需求持续扩大和出口回暖等因素推动，2024年马来西亚经济实现增长5.1%，制造业、服务业等经济支柱产业稳定向好发展。马来西亚国家通讯社报道称，这一数据符合政府设定的4.8%至5.3%的全年增长目标。

外国直接投资是马来西亚经济增长的主要驱动力之一。2024年第四季度，马来西亚外国直接投资从第三季度的145.2亿林吉特（1美元约合4.4林吉特）增至183.8亿林吉特，创下2023年第四季度以来的最高水平。为进一步鼓励投资，马来西亚政府宣布将于今年第三季度推出新的投资激励框架。有别于现行基于具体产品和活动的激励制度，新框架将优先考虑具有高附加值和对经济有显著溢出效应的外国投资，以优化马来西亚的投资结构。新加坡华侨银行东盟高级经济学家拉瓦尼亚·温卡特斯瓦兰表示，由于马来西亚基础设施相对完善、劳动力较为年轻、电气电子和大宗商品供应链较完善，该国今年仍具备较强的外资吸引力。

制造业是马来西亚经济的核心支柱之一。今年1月，经季节性调整的标准普尔全球马来西亚制造业采购经理人指数（PMI）从2024年12月的48.6上升至48.7，表明马来西亚制造业持续向好。马来西亚伊斯兰银行首席经济学家阿夫扎尼扎姆表示，在出口导向型和国内导向型活动的均衡贡献下，马来西亚制造业2025年有望增长4.7%。“国家能源转型路线图、国家半导体战略和第十三个马来西亚计划等政策的落实预计将为制造业发展营造更好生态。”阿夫扎尼扎姆说。

近年来，东南亚数字经济快速发展，基建状况良好的马来西亚成为不少企业投资建设数据中心的首选。数据显示，2024年马来西亚吸引了超860亿林吉特的数据中心投资，为马来西亚创造了4.8万个就业岗位，同比增长109%。目前，马来西亚全国已建有77座各类数据中心。马来西亚数字经济发展局首席执行官阿努尔·法齐勒表示，数字经济对于推动社会发展起着越来越重要的作用，蓬勃发展的数字经济也反映了马来西亚及区域经济的韧性和活力。

马来西亚拥有绵长的海岸线、广袤的热带雨林和丰富多元的文化遗产，旅游基础设施成熟完善。作为东盟地区重要旅游国家，马来西亚2024年共接待国际游客超2500万人次，同比增长24.2%，旅游、餐饮、酒店等服务行业对经济的贡献稳中有进。马来西亚政府已在2025年预算中拨出5.5亿林吉特，用于举办蜡染制作、手工艺品开发等传统艺术活动，以增强对国际游客的吸引力，迎接2026年马来西亚旅游年。马来西亚国家旅游局计划在未来几年继续探索生态旅游、探险旅游和健康旅游等细分领域，为更多游客提供独特和可持续的旅行体验。2024年中马互免签证以来，双方人员往来日益密切，中国出境游市场的扩大将继续有力带动马来西亚旅游业发展。

马来西亚国家银行行长阿卜杜勒·加富尔表示，尽管全球经济仍面临诸多挑战，但马来西亚经济向好发展的基本面不变，投资、出口和家庭消费支出等方面将保持增长态势，国家经济在2025年有望继续保持稳定增长势头。

《 人民日报 》（ 2025年04月22日 17 版）

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