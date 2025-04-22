据新华社北京4月20日电 连日来，“国际中文日”庆祝活动在伊拉克、波黑、刚果（布）等国举行，中国歌舞、诗朗诵、传统文化体验等活动给参与者带来丰富的中国文化体验。

以“中文：跨越时空的礼物”为主题的“国际中文日”庆祝活动20日在伊拉克北部库尔德自治区的苏莱曼尼亚大学举行。来自萨拉赫丁大学中文系的学生为观众带来扇子舞、诗朗诵、中文歌曲演唱等节目。书法、脸谱绘画、剪纸等传统文化体验活动也吸引了当地民众踊跃参与。

萨拉赫丁大学语言学院院长萨曼表示，随着中国影响力日益增强，“中文热”持续升温，学习中文为伊拉克学生打开了通向更广阔世界的大门。

“我喜欢中文、中国文化、中国美食，喜欢中国的一切。”萨拉赫丁大学中文系大二学生兰娜用流利的中文告诉新华社记者，她希望以后能成为中文教师，让更多伊拉克人了解中国。

为庆祝“国际中文日”，以“中国非遗 世界共享”为主题的甘肃民间艺术展19日在波黑萨拉热窝大学哲学院开幕，展出近60幅由中国农民艺术家和西北师范大学美术学院师生创作的绘画、剪纸等民间艺术作品，这些作品展现了中国西北地区生活风貌与传统文化，受到当地民众欢迎。

萨拉热窝大学副校长博什科维奇表示，这些中国民间艺术作品让她想起同样充满生活气息的南斯拉夫“稚拙艺术”绘画传统，相信这次艺术展将给萨拉热窝民众带来艺术享受。

“希望未来能有更多中国电影、文学和艺术作品来到波黑，让我们更好地认识这个遥远的东方大国。”萨拉热窝大学哲学院的一名研究生说。

刚果（布）恩古瓦比大学孔子学院18日在布拉柴维尔举办“国际中文日”庆祝活动，来自孔子学院、孔子课堂和布拉柴维尔国际中文学校的学生们表演了中国民俗舞蹈、中文诗朗诵和传统武术等，活动氛围热烈，观众掌声不断。

恩古瓦比大学孔子学院刚方院长恩加科索说，希望本次活动能够进一步激发当地学生对中文和中国文化的兴趣，也希望学生们深入学习中文，用语言搭建起民间交流的桥梁。

孔子学院学生蒙特诺说，学习中文将为她带来更多机遇，“我爱中文，这次活动也激励了我，让我更有动力学好中文”。

《 人民日报 》（ 2025年04月22日 17 版）

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