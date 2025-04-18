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商务部新闻发言人就美对我海事、物流和造船等领域宣布最终措施答记者问

2025年04月18日22:54 | 来源：中华人民共和国商务部
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　　有记者问：4月17日，美国贸易代表办公室宣布对中国海事、物流和造船领域301调查的最终措施。请问商务部有何回应？

　　答：中方注意到，美东时间4月17日，美国贸易代表办公室宣布对中国海事、物流和造船领域301调查的最终措施。一年多来，中方针对美方301调查反复申明立场，并提供中方立场非文件，要求美方以客观事实为依据，纠正错误做法，停止将自身产业发展面临的问题归咎于中国。在美方不久前举行的听证会上，绝大部分各国行业代表对美方措施表示反对，美国内对此也有很大反对声音。但美方还是一意孤行，执意发布相关限制措施。中方对此强烈不满、坚决反对。

　　美方措施充分暴露出其单边主义、保护主义政策本质，是典型的非市场做法，具有明显的歧视性色彩，严重损害中国企业正当权益，严重扰乱全球产供链稳定，严重违反世贸组织规则，严重破坏以规则为基础的多边贸易体制和国际经贸秩序。

　　中方敦促美方尊重事实和多边经贸规则，遵守市场经济和公平竞争原则，停止“甩锅推责”，尽早纠正错误做法。中方将密切关注美方有关动向，并将坚决采取必要措施维护自身权益。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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