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中方呼吁国际社会共同支持利比亚走出困境

2025年04月18日13:59 | 来源：新华网
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新华社联合国4月17日电 中国常驻联合国副代表孙磊17日在安理会利比亚问题公开会上表示，利比亚人民在推动国家向恢复和平、稳定和繁荣迈进的同时，仍深陷政治僵局，人道和经济压力攀升。他呼吁国际社会和安理会向利比亚提供更多支持，共同支持利比亚走出困境。

孙磊说，近期，利比亚国家最高委员会和国民代表大会在开罗举行会谈，加强各政治派别对话。利比亚多个地区地方选举继续顺利推进，这些都是积极势头。中方呼吁利比亚各方加强对话，重建政治互信，在制定选举法、举行全国选举等关键未决事项上取得进展，向着统一国家机构目标迈进。国际社会和联合国应在尊重利比亚主权和主导权的基础上，给予建设性支持。

孙磊表示，当前利比亚停火协议总体得到维持，但安全局势仍旧脆弱。维持利比亚和平稳定是推进政治进程的基础。中方呼吁利比亚各方保持克制，避免采取任何导致局势升级的单边行动。联合国应加大关注停火协议的落实。

孙磊说，受国内外形势双重影响，近期利比亚外汇赤字不断扩大，经济不稳定性上升。利比亚各方应搁置分歧，共商推动经济企稳，避免经济下滑对发展稳定带来冲击。国际社会需加大对利比亚投资，为利经济发展注入更多动力。同时，各方要进一步关注苏丹冲突对利比亚的外溢影响，帮助其有效应对难民流入问题。

(责编：艾雯、崔越)

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