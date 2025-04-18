新华社马普托4月17日电（记者刘杰）中国与莫桑比克政府17日在马普托签署合作协议，决定在马普托中央医院援建一座国家级外科中心。该中心将成为莫桑比克最大医疗机构的重要组成部分，标志着该国公共卫生体系建设迈上新台阶。

根据协议，新建的外科中心将设475张床位，总建筑面积约为2万平米，涵盖急诊部、医技科室、住院部、后勤保障用房及行政办公区域。原有的门诊和院内生活设施将继续沿用现有资源。

莫桑比克卫生部常务秘书伊万·马尼卡在新闻发布会上表示，该中心将为全国医疗系统注入强大动力，对缓解专业医疗资源紧缺、提升诊疗水平具有重要意义。“国家外科中心不仅是一座建筑，更是希望的象征，是迈向全民健康的重要一步。”

长期以来，中莫两国在医疗卫生领域保持密切合作。中国政府通过派遣医疗队、建设医疗基础设施、培训本地医疗人员等多种方式，持续支持莫桑比克卫生健康事业的发展。首批中国援莫桑比克医疗队于1976年派出，迄今已共派出25批援莫医疗队。

(责编：艾雯、崔越)