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美法官裁定谷歌非法垄断数字广告市场

2025年04月18日13:56 | 来源：新华网
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新华社华盛顿4月17日电（记者熊茂伶）美国一名联邦法官17日裁定，谷歌通过垄断开放网络数字广告市场违反了反垄断法，这标志着这家美国科技巨头在一系列反垄断诉讼中再遭重创。

美国弗吉尼亚东区联邦地区法院法官利奥尼·布林克马当天裁定，谷歌用合同和技术手段将其广告发布服务器与广告交易平台绑定，“蓄意获取并维持垄断权”，需承担法律责任。根据法院的判决，谷歌“损害了其广告发布商客户利益，破坏了竞争过程，并最终伤害了开放网络上信息消费者的利益”。

美国司法部部长帕姆·邦迪当天在一份声明中说，这是阻止谷歌垄断数字公共空间的斗争中一个“里程碑式胜利”。谷歌方面已表示将针对这一裁决上诉。谷歌负责监管事务的副总裁李-安妮·穆尔霍兰表示，广告发布商有很多选择，他们选择谷歌是因为谷歌的广告技术工具简单、实惠且高效。

这是美国联邦法院第二次裁定谷歌存在非法垄断行为。2024年8月，位于美国首都华盛顿的哥伦比亚特区联邦地区法院裁定，谷歌公司非法垄断在线搜索市场。

谷歌最近面临多起反垄断指控。3月19日，欧盟委员会发布公报，依据欧盟《数字市场法案》，对谷歌母公司“字母表”公司提出反垄断指控。如果初步调查结果最终得到确认，“字母表”公司将面临巨额罚款。4月15日，日本反垄断机构——日本公正交易委员会认定美国谷歌公司在日本市场违反了反垄断法，并向这家美科技巨头发出禁止令，要求其立即停止不正当竞争行为。

(责编：艾雯、崔越)

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