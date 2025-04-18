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综述｜美关税政策将严重冲击非洲经济——非洲多国专家批美滥施关税

2025年04月18日13:55 | 来源：新华网
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新华社北京4月18日电 综述｜美关税政策将严重冲击非洲经济——非洲多国专家批美滥施关税

新华社记者

美国政府日前先后宣布一系列关税措施，引发非洲各国强烈关注和广泛担忧。非洲多国专家认为，美方的关税“大棒”不仅可能造成非洲出口下降、货币贬值、通胀高企等后果，还可能剥夺非洲制造业的出口机会，将非洲经济体快速挤出产业链，扼杀非洲经济增长势头。

喀麦隆《经济日报》日前刊发该国经济学家米歇尔·乔茜·埃基拉的文章说，美国关税政策可能会对非洲产生多重不利影响，对非洲宏观经济造成冲击。加征关税会使非洲产品在美国市场上更加昂贵，从而降低非洲出口产品的竞争力，导致对美出口量下降，受影响最大的包括农业、纺织业和自然资源产业。

埃基拉认为，对美出口减少可能会使部分非洲国家的贸易平衡恶化，特别是那些严重依赖对美出口的国家，当地货币将贬值，进口成本将增加。一些非洲国家通胀将因此走高，经济增长和创新放缓，贸易和投资活动受阻，外资也将撤离。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔接受新华社记者采访时说，美国贸易政策已经对非洲产生明显伤害。非洲出口的多种大宗商品价格暴跌、当地货币贬值以及主要交易所股价下跌，阻碍了非洲国家经济发展。尼日利亚、南非和安哥拉等非洲主要经济体，因美国贸易政策影响，经济增长势头受到严重遏制。

南非约翰内斯堡大学高级研究员布萨尼·恩格卡韦尼表示，非洲是主要原材料出口方，同时也是大量工业制成品进口市场。美国加征关税将削弱非洲出口优势，同时增加非洲进口成本，导致非洲经济体难以实现产业升级，被排除在高价值产品生产之外。

埃及阿德尔经济与战略研究中心负责人卡里姆·阿德尔说，美国关税政策将导致世界各国经济运行和生产成本上升，扰乱供应链。埃及是进口型经济体，无论是制药医疗行业，还是需要从国外进口原材料、半成品或制成品的其他行业，都将受到原材料价格和生产成本上升的巨大影响。

博茨瓦纳经济学家塞涅·奥布森说：“美国不是在与某个国家打贸易战，而是在与整个世界对抗。”美国的贸易保护主义政策，正对全球价值链产生颠覆性影响，让像博茨瓦纳这样高度依赖外贸的国家发展风险陡增。

国际货币基金组织发出警示，美国关税政策犹如全球经济增长的“绊脚石”，而非洲国家身处全球经济链的脆弱环节，极有可能率先遭受冲击，陷入经济发展困境。

(责编：艾雯、崔越)

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