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法国修订《国家氢能战略》　计划投入40亿欧元支持低碳氢能发展

2025年04月18日13:54 | 来源：新华网
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新华社巴黎4月17日电（记者罗毓）法国经济、财政、工业和数字主权部16日发布新闻公报说，政府更新了《国家氢能战略》，将设立一项总额达40亿欧元的支持机制，在未来15年内保障低碳氢相较于化石燃料制氢的市场竞争力。

公报说，尽管初步结果显示法国氢能产业前景广阔，但通过氢能手段实现二氧化碳减排仍需时间，同时氢能产业也面临诸多结构性挑战。

在此背景下，修订后的《国家氢能战略》调整方向包括：全国电解槽装机容量2030年达到4.5吉瓦，2035年达到8吉瓦；强化氢能全产业链技术自主；在法国境内发展低碳氢气的运输网络；保障氢能产业发展基本条件，包括人才供给、土地获取、审批效率、法规体系建设和电网接入等。

据悉，为继续发展氢能行业，法国将重启氢能关键技术（IDH2）项目招标，以继续支持核心技术研发；启动氢能商用车辆推广项目征集，通过2025年轻型商用车辆购置补贴推动燃料电池和储氢罐技术发展；支持合成燃料项目研究，目标是在2030年前实现航空和船运领域合成燃料的工业化生产。

法国《国家氢能战略》于2020年启动，旨在推动低碳氢能的发展，以服务于法国的能源主权和工业主权。过去5年，法国已支持150多个氢能项目发展，还推动约20个关键设备项目落地，包括电解槽、燃料电池和储氢罐超级工厂，同时实现了氢在多个工业场景中的初步大规模应用。

(责编：艾雯、崔越)

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