人民网内罗毕4月17日电 （记者黄炜鑫）南苏丹瓦乌消息：中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和部队17日赴当地莫伊莫伊小学开展人道主义援助活动，向学校捐赠各类学习用品和文体器材，进一步加深与当地人民的深厚友谊。

瓦乌市莫伊莫伊小学距离中国维和部队营区约17公里。由于长期冲突影响，该校教学设施严重不足，部分学生甚至需要轮流使用课本。在了解到这一情况后，中国维和部队立即启动人道主义援助计划，捐助共计22类1000余件学习用品、文体器材等，帮助改善日常教学及文娱条件。

“我们不仅肩负着维护和平的使命，也有责任帮助当地民众改善生活。”维和医疗分队官兵张雪强说，战争让孩子们失去太多，今天看到孩子们的笑脸，终于感受到了和平的可贵。

伴随着阵阵热烈掌声，中国维和官兵还为学校师生带来了一场精彩的中国传统文化节目表演。振奋欢快的战鼓、欢腾跳跃的舞狮表演、吉他弹唱让笑声洋溢整个校园。

“提供人道主义援助，是我们中国军人的博爱情怀和中华民族乐善好施的传统美德，展现了中国人民热爱和平、守望相助的国际主义精神。”维和工兵分队官兵黄涛说，教育是国家的未来，希望通过此次捐赠帮助改善孩子们的学习条件，让他们在和平环境中茁壮成长。（张晓昆、向成对本文亦有贡献）