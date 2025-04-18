新华社伦敦4月18日电（记者赵修知）英国《金融时报》日前刊登对摩根大通首席执行官杰米·戴蒙的专访文章说，美国总统特朗普掀起的贸易战可能会损害美国的国际信誉。文章摘要如下：

戴蒙表示，在特朗普试图重新塑造全球贸易格局的背景下，美国的经济领导地位面临挑战。当前的贸易不确定性正在动摇外界对美国的信任。“人们会不停地关注这些问题，直到关税和贸易战逐渐平息。”

在特朗普4月2日宣布所谓“解放日”关税计划之后，投资者纷纷抛售美国国债。特朗普在贸易政策上的立场反复，以及他对独立监管机构的批评，令部分投资者开始质疑美国作为全球主要金融市场的地位。戴蒙提醒说，美国应当保持谨慎，没人能理所当然地拥有成功，也不能因此而掉以轻心。

戴蒙还说：“这些关税的内容与人们原本的预期相去甚远，完全出乎意料，震动全球，不只是美国。”

作为华尔街最具影响力的人物之一，戴蒙执掌摩根大通已有近20年。他呼吁尽快缓解关税升级所带来的紧张局势。

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