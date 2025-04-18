新华社华盛顿4月17日电（记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃17日说，美国实际关税税率显然已跃升至“几代人都没见过的水平”，关税不确定性代价高昂。

IMF和世界银行春季会议将于下周举行。格奥尔基耶娃当天在揭幕演讲中表示，综合近期所有关税上调、暂停、加码和豁免措施，美国实际关税税率显然已跃升至“几代人都没见过的水平”，而其他国家也出台了反制措施，相关措施会产生“溢出效应”。

她指出，贸易壁垒升高会立即冲击经济增长，而从长期来看，保护主义将削弱生产效率，对小型经济体的冲击尤为严重。

格奥尔基耶娃说，现代供应链的复杂性意味着进口原材料影响着众多国内产品，而一件商品的成本可能受到数十个国家关税政策的影响。在这个双边关税税率起伏不定的世界里，企业规划变得异常困难，后果是货轮在海上不知该驶向哪个港口、投资决策被推迟、金融市场动荡、预防性储蓄增加。“不确定性持续越久，代价就越大。”

格奥尔基耶娃强调，在贸易政策方面，主要经济体之间必须致力于达成协议，以维护开放性并实现更公平的竞争环境，应该重启全球降低关税税率的势头，同时减少非关税壁垒和市场扭曲。

IMF将于下周发布最新一期《世界经济展望报告》。格奥尔基耶娃说，新预测中，全球经济增长预期将有“显著下调”，但不会陷入衰退；同时，部分国家的通胀预期将被上调。

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