新华社日内瓦4月17日电（记者王娅楠）为应对仍在持续蔓延的猴痘疫情，世界卫生组织17日宣布与非洲疾病预防控制中心修订了非洲大陆联合应对猴痘疫情计划，重点是控制疫情、扩大疫苗接种覆盖率，并向长期可持续应对措施过渡。

世卫组织当天发布的公报显示，猴痘现在越来越多地出现人际传播趋势。2022年5月以来，全球已有100多个国家和地区报告猴痘病例。2024年8月以来，猴痘病毒新毒株“分支Ib”从刚果（金）蔓延至布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达等此前从未报告过猴痘病例的周边国家，世卫组织为此宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

在非洲，除上述国家之外，刚果（布）、南非、南苏丹、坦桑尼亚和赞比亚等国也发现猴痘在传播。在非洲以外，猴痘病例仍主要与旅行有关。

公报说，非洲大陆联合应对猴痘疫情计划为开展相关工作提供了指导。超过65万剂疫苗在6个国家接种，其中90%的疫苗在刚果（金）接种。共计有超过100万剂疫苗已运送到10个国家。刚果（金）的诊断检测能力也有显著提升，实验室从2023年底的两个发展到如今遍布12个省的23个。

公报指出，重大挑战依然存在。刚果（金）东部地区持续冲突和不安全局势，导致猴痘发病率居高不下，加上人道主义援助的减少，不仅限制了公共卫生应对能力，也阻碍了人们获得基本卫生服务。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

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