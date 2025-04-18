【马来西亚】翁诗杰

应马来西亚最高元首易卜拉欣邀请，中国国家主席习近平于4月15日起对马来西亚进行国事访问。马来西亚是首个与中国建交的东盟成员国。建交以来，马中始终友好相处、守望相助，树立了国与国相互成就、合作共赢的典范。2013年，习近平主席对马来西亚进行国事访问期间，马中关系提升为全面战略伙伴关系，双边关系步入快车道。2023年，习近平主席同马来西亚总理安瓦尔就共建中马命运共同体达成重要共识，为新时期马中关系发展指明了方向。

2024年，马中双边贸易额达到2120.4亿美元，同比增长11.4%，中国连续16年成为马来西亚最大贸易伙伴。去年，首批马来西亚鲜食榴莲进入中国市场，为马来西亚农产品拓宽了销路。长城汽车、比亚迪、吉利等中国汽车品牌加快在马来西亚发展，推动当地汽车产业链不断完善，助力马来西亚工业化进程。中国同马来西亚在数字经济、绿色发展、新能源等领域持续挖掘新的合作增长点，推动两国合作向纵深发展。

马中持续推进高质量共建“一带一路”，为马来西亚带来广阔发展机遇。马中开创“两国双园”国际产业合作模式，以优势互补深化产能合作。目前，马中关丹产业园累计工业产值超过1000亿元人民币，带动关丹港年新增吞吐量超过1000万吨，为高质量共建“一带一路”在马来西亚的持续推进注入动力。多个马中合作项目在马来西亚落地，这符合马来西亚追求可持续发展的愿望和重点方向，也与联合国2030年可持续发展议程相一致。

中国致力于与周边国家建立睦邻友好关系，营造共同发展的和平环境。中国与东盟关系是多边合作和区域经济一体化的成功范例，也是中国周边外交的标志性成果。中国发展带来的共同繁荣将进一步巩固和平，有望为建立互信铺平道路，而互信对于应对影响区域内的共同挑战至关重要。

马来西亚同中国隔海相望，两国友谊传承千年。在新的历史起点，共建“一带一路”合作持续推进，为两国关系向前发展提供了源源不断的动力，双方共同奏响建设马中命运共同体的新乐章。

（作者是亚太“一带一路”共策会会长）

（编译：简承渊）

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