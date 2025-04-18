人民网记者 赵瞳

“我在海南‘滑雪’啦。”

“‘只此青绿’IP出现在黄金首饰上，让我眼前一亮。”

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第五届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）热闹非凡，听取“哇”声一片。

首发经济指，企业首次发布新产品，推出新业态、新模式、新服务和新技术等。近年来，首发经济已经成为消费的重要推动力。众多全球首发、亚太首展、中国首秀的展品，让消博会展馆内人潮涌动。

一场场新品发布，展示了科技与匠心缔造出的时代创新之美，也呈现着新的消费潮流和生活方式。

消博会现场搭建了首发首秀展示平台。人民网记者 赵瞳摄

作为连续四届消博会新品发布会独家合作媒体，人民日报数字传播携电子阅报栏亮相，以科技赋能媒介融合，构建智能化宣传矩阵。观众既可通过人民日报电子阅报栏、微博号、视频号等平台了解新品发布会现况，也可线下沉浸式逛展。

“我们一共准备了八大箱新产品想进行试卖，结果很快就全部售罄了！”华熙生物旗下品牌夸迪携产品2.0版本，在展会期间完成了全球首发，夸迪品牌策划邢清松对记者说。

即便货品售罄，展台依旧被消费者围得水泄不通。邢清松介绍，不少消费者通过添加联系方式，后续将进行线上支付与新品邮寄售卖。

首发新品不仅满足了消费者对新鲜事物的追求，更直接转化为市场消费力，点燃消费热情。

观展群众试用英国馆产品。人民网记者 赵瞳摄

首发经济的内涵不仅是新产品发布，还涵盖新业态、新模式、新服务、新技术。本届消博会首次设立的新消费科技展区内，一台数字滑雪模拟机成为“明星产品”，格外引人注目。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事、副总裁黄建对记者说：“我们展出的这台数字滑雪模拟机通过动态感应、姿态识别与算法模型的协作，实现90%仿真的滑雪体验，打破了运动对场地、季节的限制，让高门槛的滑雪运动走向大众化、常态化。”

消博会为创新产品提供了展示舞台，也为企业带来了合作机遇。黄建欣喜地说：“这次在消博会上我们收获了很多意向合作伙伴，目前正深入对接和洽谈。”

消博会展馆内，观展群众购买展出商品。人民网记者 赵瞳摄

在品牌塑造与产业升级方面，消博会的首发经济“溢出效应”同样显著。

展馆内，“只此青绿”系列产品把宋代美学风格与现代金饰工艺结合，将中国传统文化之美充分展现。

“我们以创新模式重塑传统行业价值链，展现出传统文化与现代商业融合的无限潜力，并选择在消博会期间首发。”中国珠宝首饰进出口股份有限公司副总经理李志勇说，消博会放大了首发经济的效应，帮助品牌在竞争激烈的市场中建立差异化优势，为后续全球化布局打下了良好的基础。

观展群众在珠宝展区打卡拍照。人民网记者 史新培摄

如何以首发经济，激活消费“密码”？多位参展商表示，创新能力是首发经济的内在驱动力和核心竞争力，消博会围绕特色产业链供应链，吸引了国内国外品牌在本区域开展首发活动。未来，还要以供给创造消费、创造需求、激发新动能，提升产业发展生态，带动产业与消费双升级。

(责编：刘叶婷、杨牧)