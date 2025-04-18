记者4月18日从中国人民银行获悉，中国人民银行持续推动中柬二维码支付互联互通，取得积极进展。今年一季度，银联云闪付及境内银联合作钱包在柬二维码交易持续提升，交易笔数同比增长超1倍，金额增长超2倍。

据介绍，在中国人民银行与柬埔寨国家银行指导下，中国银联子公司——银联国际持续深化中柬跨境支付网络建设，在东南亚地区实现跨境二维码支付互联互通的双向落地。2023年12月，柬埔寨二维码标准（KHQR）支持受理云闪付、境内各大商业银行APP等200多款银联境内外合作钱包。2025年3月，柬埔寨支付系统Bakong旗下钱包产品可在银联全球二维码受理网络及中国境内微信商户扫码支付。

记者了解到，银联2008年进入柬埔寨市场，目前已在当地构建起网络覆盖广泛、产品多元融合的支付服务体系，当地几乎所有商户POS终端和80%的ATM支持银联卡消费取现，柬埔寨主流银行累计发行银联卡数十万张。

银联国际相关人士介绍，目前，银联已在境外19个国家和地区与本地网络达成和推进二维码跨境互联互通合作，带动境外银联二维码受理商户规模突破1000万家。未来，银联将持续与本地机构合作，优化支付体验，拓展双向互联互通项目的商户和用户数量。（记者吴雨、任军）

(责编：艾雯、崔越)