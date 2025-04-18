人民网讯 4月18日，“我与北京iBeijing”2025北京国际友好林植树活动在昌平区阳坊镇举行，吸引了来自50个国家的驻华外交官、外籍专家和留学生近200人参加。活动由北京市人民对外友好协会、昌平区人民政府共同主办，北京海外学人中心协办。北京市对外友好协会党组书记王禹出席活动，陪同各国驻华外交官共植友谊之树。

北京市人民对外友好协会常务副会长张谦代表主办方致辞。她介绍北京正积极打造花园城市，并取得良好成绩。十年树木，友谊成林。今年是北京国际友好林植树活动举办10周年，感谢广大国际友人长期积极投身首都绿化事业。希望中外友谊像树苗一样茁壮成长，生生不息。

中国工合国际委员会主席、中国政府友谊奖获得者柯马凯发表感言，表示自己和家人连续10年参加国际友好林植树活动，为绿色北京贡献力量感到很有意义。感谢北京友协和昌平区十年如一日地为在京外籍人士搭建绿化环境、构建友谊的平台。相信通过友好林植树活动，能够鼓励更多中外青年加深环保理念、培养友好感情。

北京市对外友协副会长、一级巡视员王艳霞、北京市昌平区副区长张硕参加活动。

活动现场，外国友人铲土造坑、培土围堰、提水浇灌……干劲热火朝天，一派繁忙景象。经过半天努力，大家共种下白皮松、国槐、海棠等树苗600余株，一片新绿迎风招展，生机盎然。

北京国际友好林植树活动始于2015年，今年是第10届。累计120多个国家2900人次驻华外交官、外籍专家和留学生参与，共种养各类苗木12100余株，是北京规模最大的外国友人义务植树活动，旨在践行绿色发展理念，促进中外民心相通，助力北京国际交往中心建设。

主办方还组织驻华外交官与外国专家赴昌平区大健康领域企业参观交流。在知蜂堂蜂博园，外宾们饶有兴致地参观制造馆、蜂巢馆、国际蜜馆，了解蜂产业发展历史、现状及未来合作需求，领略世界各国蜜蜂文化多样性；在康比特运动营养产业基地，现场体验健康智能设备，实地参观营养食品生产线。通过参观交流，外宾们切实感受到了昌平区在医药健康产业领域的独特优势，更为推动未来务实合作播下希望的种子。

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