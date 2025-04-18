人民网开罗4月17日电 （记者黄培昭）第四届中非文明对话大会当地时间4月16日在埃及伊斯梅利亚成功举行。大会主题为“古典智慧的现代价值——中非古代文明对当代全球性挑战的启示与镜鉴”，来自中国和非洲的知名专家、学者和外交使节、媒体记者等共百余人出席开幕式。本届大会设“中非古典文明中的治理经验互鉴”“现代化建设过程中的城市与乡村治理：挑战与应对”“考古合作与文物保护”三个分论坛。

中国社会科学院院长高翔在开幕致辞中表示，作为中非人文交流的旗舰平台，中非文明对话大会始终秉持三大使命：一是筑牢中非友好的文化根基，二是探索文明互鉴的实践路径，三是贡献全球治理的南方智慧。高翔就深化中非文明互鉴提出三点倡议：第一，溯文明之源，以古典智慧启迪现代治理；第二，聚创新之力，以文明对话助推发展实践；第三，担时代之责，以中非合力重塑文明叙事。

中国驻埃及大使廖力强，埃及外交事务委员会主任、前外交部部长助理、埃及前驻俄罗斯大使、中国非洲研究院顾问伊扎特·萨阿德·赛义德，埃及苏伊士运河大学副校长、教授穆罕默德·萨阿德·扎赫卢尔，埃及苏伊士运河大学孔子学院院长、教授哈桑·拉杰布等在会议开幕式致辞。

中国驻埃及大使廖力强表示，本次大会秉承通过中非古代文明的交流互鉴共同应对当今全球性挑战的精神主旨，再次体现了中非文明观的高度契合，充分彰显了中非共同践行全球文明倡议的坚定步伐与时代担当。在中非开启共筑新时代全天候命运共同体的新阶段，中国愿继续与非洲各国一道，筑牢命运共同体意识，深化中非文明互鉴，共同应对地区挑战，携手维护国际公平正义，为中非和世界和平稳定发展注入更多确定性。

扎赫卢尔指出，此次会议在埃及举行，肯定了埃及作为东西方重要桥梁的地区和国际地位，以及在促进不同文化和民族相互理解方面发挥的突出作用。苏伊士运河大学及其孔子学院作为实践典范，通过学术交流、职业培训及企业就业论坛等机制，搭建中埃人才培养与文化交流平台，并联动非洲其他孔子学院共享经验，破解协作壁垒，共同推进构建新时代全天候中非命运共同体。

拉杰布表示，今天我们齐聚一堂，既是为了回顾中非古老文明的辉煌，也是为了共同探寻古典智慧应对当代全球性挑战的启示。相信通过今天的深入交流与对话，必将为中非文明互鉴注入新的动力，为人类命运共同体建设贡献中非智慧与中非力量。

此次中非文明对话大会由中国社会科学院中国非洲研究院、埃及苏伊士运河大学共同主办。

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