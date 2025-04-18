爱尔兰苏州园林修缮一新，驻爱尔兰大使（右）出席开放仪式。图片由中国驻爱尔兰大使馆科教文处提供

人民网伦敦4月17日电 （记者许立群）4月16日，爱尔兰都柏林圣安妮公园爱尔兰苏州园林（爱苏园）重新开放，中国驻爱尔兰大使赵希源和都柏林市长布莱恩共同出席仪式并致辞，爱各界友好人士出席。

赵希源在致辞中回顾中爱两国友好合作历程，肯定都柏林市和苏州市在两国人文交流特别是携手完成爱苏园修缮项目所做的努力。赵希源表示，爱尔兰民众不仅可来爱苏园感受中国园林之美，更可享受免签政策赴华，亲身体验中国传统文化和现代化建设成就。

布莱恩表示，爱苏园落户都柏林以来已成为中爱友谊象征，在中爱建交46周年之际，爱苏园在修缮后将继续作为中国文化之窗向公众开放。

爱尔兰苏州园林修缮一新，驻爱尔兰大使出席开放仪式。图片由中国驻爱尔兰大使馆科教文处提供

爱苏园于2011年6月在爱尔兰花卉节精彩亮相。2012年，中国政府将其赠送给爱尔兰人民，在都柏林圣安妮公园内永久展示。

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