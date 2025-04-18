北京市第三批援瓦医疗队开展联合义诊活动。北京市第三批援瓦努阿图中国医疗队供图

人民网堪培拉4月17日电 （记者陈效卫）4月17日，北京市第三批援瓦努阿图中国医疗队联合孔子学院，于南太平洋大学埃马卢斯校区顺利开展义诊活动。本次活动旨在为在校师生提供基础医疗支持，深化中瓦卫生健康交流。

医疗队按专业领域设立内科、外科、中医科、口腔科四个接诊单元，配备涵盖常见病、慢性病的基本药物。针对当地师生多发的慢性疾病、运动损伤、口腔健康等问题，各科医师通过问诊查体、中医辨证施治等方式制定诊疗方案，并结合中医特色为有适应症的师生提供针灸治疗。孔子学院教师团队全程协助问诊登记及流程引导，保障活动高效有序开展。

活动中，中医针灸疗法受到广泛关注。多名师生在接受治疗后表示，中国医生的专业指导和特色治疗为其改善健康状况提供了有效帮助。校区主管阿曼尼特别向医疗队致谢，感谢中国医疗队利用工作时间为师生提供义诊服务，并免费捐赠药品，切实解决了部分师生的健康需求。

本次义诊作为医疗队援外工作的重要实践，既履行了国际医疗援助职责，也通过校际合作搭建了中瓦人文交流新平台。医疗队将持续深化与瓦努阿图各界合作，为促进当地卫生健康事业发展贡献力量。

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