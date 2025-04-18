图为活动现场。当代中国与世界研究院供图

人民网吉隆坡4月18日电 （记者戴楷然、褚君）17日，由当代中国与世界研究院、马来西亚策略分析与政策研究所联合主办，弘汇智库、马中援助协会、马来西亚信誉之家承办的2025“展望未来”吉隆坡对话在马来西亚首都吉隆坡举行。活动现场，中马智库学者围绕“共绘中马经济合作新篇章”主题深入探讨，百余位中马两国政界、学界、媒体等各界人士出席对话会。

中国外文局副局长、当代中国与世界研究院院长于运全表示，中马两国领导人就构建高水平战略性中马命运共同体达成重要共识，为本次对话提供关键指引。智库作为思想引领者、舆论塑造者和交流推动者，可通过研究中马发展战略对接有效路径、引导两国公众正确认识彼此国家、打造多边对话平台等方式，为中马、中国—东盟合作凝心聚力。

马来西亚策略分析与政策研究所所长杨燕美表示，面对保护主义、单边主义抬头，各国应秉持相互尊重的理念，推动多元化发展。中国是马来西亚和东盟重要的合作伙伴，双方不断挖掘在数字化、绿色经济和互联互通等领域的合作潜力，有助于维护区域稳定和发展繁荣。

马来西亚华人公会会长、马来西亚交通部前部长魏家祥表示，随着共建“一带一路”倡议与马来西亚国家发展规划逐步对接，相信双方将继续携手，成为区域和平与进步的重要支点。（完）

图为活动现场。当代中国与世界研究院供图

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