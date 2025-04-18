人民网安卡拉4月17日电 （记者沈钧）当地时间4月16日，中国驻土耳其使馆在安卡拉举办姜学斌大使和杨建军武官到任招待会。土能源和自然资源部副部长崇卡尔、工业和技术部副部长邱什图以及土各界友人、各国使节、华侨华人、中资机构和留学生代表等八百余人出席。

姜学斌大使在致辞中表示，很荣幸出任驻土耳其第十六任大使。今年是中土战略合作关系建立15周年。双方应共同努力，继续坚定支持彼此核心关切，加快发展战略有效对接，持续深化人文交流，在国际事务上加强战略沟通，推动建立公平合理的全球治理体系，共同建设全方位、深层次、高水平的中土关系。

杨建军武官表示，近年来，中土两军各层级交往频繁，两军多军种、多领域务实交流合作稳步推进。希望两军继续深化战略沟通，巩固政治互信，开展互利合作，为推动中土战略合作关系健康稳定发展发挥积极作用。

招待会现场表演中国传统舞蹈、武术和变脸等节目。会场布置中国传统文化和科技产品展台，展示中国茶艺、书法、新能源汽车、国产高端手机等，受到宾客一致好评和欢迎，现场气氛热烈友好。来宾祝贺姜大使和杨武官履新，共话中土关系美好前景。

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