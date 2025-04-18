人民网雅加达4月17日电 （记者李培松）4月16日，印尼雅加达教师与教育人员中心与印尼阿拉扎大学孔子学院在雅加达教师培训中心举行隆重的合作签约仪式，标志着中印尼中文教育师资培训合作迈入新阶段。

本次活动由印尼基础与中等教育部主办，邀请了来自政府、高校、国际组织与文化机构的诸多重要嘉宾共同见证这一历史性时刻，包括印尼基础中等教育部部长阿卜杜勒·穆提、秘书长苏哈蒂、教师与教育人员总司长努努克·苏里亚尼，雅加达教育办公室主任萨尔焦科等。嘉宾们在发言中对本次合作表示肯定，期待通过合作助力中文教育在印尼落地生根、开花结果。

印尼基础中等教育部部长阿卜杜勒·穆提致辞。活动主办方供图

阿卜杜勒·穆提表示，高质量的教师对建立更先进、更优质的学校学习系统，从而培养优秀的毕业生非常重要。政府将全面支持推进高质量教师队伍建设工作，培养造就高水平教师队伍。

印尼基础中等教育部教师与教育人员总司长努努克·苏里亚尼致辞。活动主办方供图

努努克·苏里亚尼强调，本次合作是推动“响应式、服务型、专业化”教师培训体系改革的具体体现。她表示，语言不仅仅是工具，更是促进文化理解与国家间信任的桥梁。孔子学院等国际教育机构的参与，不仅为语言教学带来了资源与专业支持，也将推动本地教师队伍的国际化视野建设。她最后引用印尼的诗句表达了自己的愿景:“让我们携手合作，以有意义的协作推进国家教育的发展。”

签署合作协议。活动主办方供图

根据现场签署的《共同承诺声明》，阿拉扎大学孔子学院与雅加达教师与教育人员中心将本着“协同合作、透明高效、共同进步”的理念，共同提升雅加达首都特区中文教师的专业素养与教学水平，构建具有印尼特色的中文教育生态。合作内容涵盖中文教师的专业培训、教学法研讨、资源共建与教育文化交流等多个方面。

阿拉扎大学孔子学院表示，这不仅是一次项目合作，更是推动印尼的国际中文教育体系化、本地化发展的重要布局，将通过师资、课程、教学资源等优势，为合作提供全方位支持。双方计划于今年下半年启动“雅加达首都特区中文教师专业提升计划”。未来合作将逐步拓展至印尼其他省份，并结合基础教育、多语课程改革、国际文化交流等重点领域，持续深化合作影响力。

此次合作协议的签署不仅为印尼中文教师队伍的建设注入了新动能，也将成为中印尼语言与文化交流新的里程碑。

(责编：刘叶婷、杨牧)