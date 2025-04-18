人民网华沙4月17日电 （记者禹丽敏）由波兰爵士吉他演奏家拉法尔·萨尔内茨基携手贝斯手皮奥特·列曼奇克和鼓手亚当·戈利茨基的爵士乐队萨尔内茨基三重奏将于4月24日至5月10日在北京、上海、杭州、深圳、重庆、西安等地巡演，献上14场在华演出。

“爵色波兰”在波兰享有很高的知名度，从2012年起，该项目在全球25个国家举办了超过500场音乐活动，将波兰的爵士乐队推向全球。项目发起人雅库布·克热佐夫斯基表示，自2014年起，“爵色波兰”已为中国观众带来了20多支不同的爵士乐队，组织了近300场波兰爵士乐演奏活动，并且将中国的爵士乐队带到了波兰进行现场表演。

“我致力于推进两国在音乐领域的民间交流。中国拥有独特而有魅力的传统音乐文化，我们在不同文化背景下交流音乐，也给了青年演奏家们更多的创作灵感。每年巡演计划中，中国的演出安排相当丰富，这也展现了在中国，普通民众对艺术文化兴趣浓厚。”雅库布·克热佐夫斯基表示。

拉法尔·萨尔内茨基常年参与“爵色波兰”中国巡演项目，他会说一口流利的汉语，他表示，在中国的演出经历总是令他十分难忘，他也十分期待即将启程的中国巡演之旅。

据悉，本次巡演也是“爵色波兰·环游世界”亚洲站的开幕演出，将吸引一众爵士乐爱好者亲临现场观赏演奏。

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