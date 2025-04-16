新华社华盛顿4月15日电（记者熊茂伶）美国智库彼得森国际经济研究所15日发布的半年度经济预测数据显示，在政策不确定性影响下，2025年美国经济增长或陷入停滞，未来12个月陷入衰退的概率达40%。

该智库预计，今年第四季度，美国国内生产总值（GDP）同比增速仅为0.1%，个人消费支出（PCE）价格指数同比将上涨4.0%，明显高于去年第四季度2.5%的同比增幅。

牵头这项经济预测的彼得森国际经济研究所高级研究员、哈佛大学教授卡伦·戴南当天在发布活动上说，受政策变化影响，美国经济将出现增长停滞与通胀上升并存的局面。美国关税政策将推高物价、蚕食实际收入、扰乱供应链并阻碍投资决策，而移民数量锐减将拖累美国潜在产出和需求增长。联邦政府裁员及新设政府效率部引发的行政混乱，不仅未能实质性改善财政状况，反而进一步加剧了政策不确定性。

戴南说，美国经济面临“重大下行风险”。若股市进一步暴跌、市场对美国财政管理丧失信心，或是通胀预期脱锚引发货币政策再度收紧，经济疲软态势恐将加剧。

从全球来看，戴南认为，如果美国政府当前宣布的关税政策基本维持不变，并引发报复性措施，很多国家未来几个季度的经济增速将明显低于半年前的预期。该智库预计，2025年全球实际GDP增速为2.7%，2026年为2.8%，较去年3.2%的增速显著放缓。

彼得森国际经济研究所所长亚当·波森在发言中表示，当前美国政策不确定性对经济带来显著负面影响。他个人预测，美国经济陷入衰退的概率已升至65%。“我们正在经历美国经济政策体系的根本性转变。”

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