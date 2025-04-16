新华社北京4月15日电 多名知情人士14日披露，因担忧“美国潜入欧盟委员会（信息）系统”，欧盟委员会向一些即将赴美的官员发放一次性手机和基础款手提电脑，以防范美方情报人员窃密。

据英国《金融时报》报道，这一措施表明欧盟将美国视作潜在安全风险，凸显美国共和党籍总统唐纳德·特朗普今年1月就任以来欧美关系恶化程度。一名未具名欧盟官员说：“跨大西洋联盟终结了。”

更新赴美安全建议

国际货币基金组织和世界银行4月21日至26日将在美国首都华盛顿举行春季年会，欧盟委员会三名高官将参会，分别是分管经济等事务的委员瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯、分管金融服务等事务的委员玛丽亚·路易斯·阿尔布开克、分管国际伙伴关系事务的委员约瑟夫·西克拉。这些人已收到欧盟委员会关于防范美方窃取机密的最新指导意见。

一名知情官员说，欧盟担忧“美国潜入欧盟委员会（信息）系统”。据报道，欧盟与美国正就多领域敏感议题进行谈判。欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇14日在华盛顿与美国商务部长霍华德·卢特尼克会谈，以期缓解欧美间正在升级的贸易战。

这是2025年4月2日在比利时布鲁塞尔欧盟总部外拍摄的欧盟旗帜。新华社记者赵丁喆 摄

据报道，欧盟在向赴美官员发送的书面文件中建议他们在美国边检处关闭手机，并将其放置在特制手机套中，防止手机的信息遭窃取。欧盟委员会向《金融时报》证实，近期确实更新了赴美安全建议，但否认在书面文件中就一次性手机使用注意事项作出具体提示。

近期已有一些欧洲赴美游客和学者因被查出曾在社交媒体或文件中发表“批美”言论而被拒绝入境。法国政府今年3月说，一名法国学者入境美国时遭拒并被遣返，理由是他就美国政府针对学术研究领域的政策表达“个人观点”。

“窃听帝国”的黑历史

欧洲智库布鲁塞尔地缘政治研究所所长卢克·范米德拉尔认为，欧盟委员会的建议并不让人意外，因为华盛顿是“倾向于动用法外手段推进自身利益和权力的对手”。

如范米德拉尔所说，欧盟委员会采取防范措施事出有因。长期以来，美国倚仗自身霸权地位和技术优势在全球实施了大规模、无差别监听监控，从一战后的“黑箱计划”、二战后的“三叶草行动”到冷战时期的“梯队系统”，再到2013年曝光的“棱镜”秘密监听项目……美国的监控范围异常广泛，无论盟友还是“对手”，都是美国无差别窃听的对象。

2013年，美国前防务承包商雇员爱德华·斯诺登向媒体曝光了美方代号“棱镜”的大规模窃听项目，其对象不仅覆盖美国公民，也包括法国、德国等欧洲国家的政要和民众，消息引发轩然大波。德国《明镜》周刊2014年援引斯诺登提供的文件披露，美国国家安全局2009年针对122名外国领导人实施监听，并建有一个专门存放外国领导人信息的数据库，其中关于时任德国总理默克尔的报告就有300份。

2013年7月12日，新闻工作者在俄罗斯首都莫斯科打开网页浏览斯诺登的讯息。新华社记者姜克红摄

2015年，“维基揭秘”网站爆料，美国国家安全局曾在希拉克、萨科齐和奥朗德担任法国总统期间对其实施窃听。同年，该网站曝光美方针对日本的大规模窃听项目“目标东京”，对象涉及日本内阁府、经济产业省、财务省、央行等。

2021年5月，丹麦媒体爆料，美国国家安全局通过丹麦国防情报局接入当地网络，在2012年至2014年间窃听德国、法国、挪威、瑞典等国政要的短信和电话通话，这令欧美互信遭到重创。

2023年4月，一批美军秘密文件出现在社交媒体上，内容涉及美国对联合国秘书长古特雷斯以及韩国、以色列、乌克兰等盟友的窃听行动，再次暴露美国监听行动范围之广。

2024年7月，巴西总统卢拉的传记作者费尔南多·莫赖斯向媒体透露，他的写作团队从美国不同机构获取的1966年至2019年间有关卢拉的819份文件显示，美国政府半个多世纪以来一直对卢拉进行监视。莫赖斯表示，他目前获得的“研究报告”是截至2019年的，最近5年来尤其是2023年卢拉开启第三个总统任期以来还有多少“研究报告”不得而知。

“没有可避难之地，没有可安息之所，美国政府不会接受任何地方处于其监控视野之外。”美国记者巴顿·格尔曼在《美国黑镜》一书中如此揭露。

霸权行径遭国际社会谴责

分析人士指出，美国对他国监听监控打的是“维护国家安全”的幌子，实际却是窃取他国机密、干预他国内政，为维护自身霸权肆意妄为，严重损害他国主权、破坏国际秩序。

美政府借“反恐”之名不断扩大安全机关权限，以方便其对他国进行监听。其中，美国《涉外情报监视法》“702条款”允许美情报机构在未经法院许可的情况下对“外国目标”实施监听，搜集其电话、短信及互联网通信内容。2024年4月，“702条款”在美国国会获批延续。

伊朗政治分析人士拉扎·卡莱诺埃认为，包括监听在内的网络战是美国“混合战争”的工具之一，与经济制裁、恐怖活动、心理战以及军事行动一样，都是其用来干涉其他国家、达到自身政治目的的手段。

2023年4月美军秘密文件泄露后，联合国秘书长发言人迪雅里克表示，针对媒体报道的联合国秘书长古特雷斯和其他联合国高级官员信息交流遭美国政府监听事件，联合国已正式向美国表达关切。迪雅里克表示，联合国向美方清楚说明，这类行为与《联合国宪章》和《联合国特权及豁免公约》中为美国列出的义务“不一致”。

法国国际问题专家塞巴斯蒂安·佩里莫尼对新华社记者表示，美军泄密事件表明，美国继续围绕自身和美元体系建立单极世界，通过窃听等手段施压他国，甚至包括其盟友。

2013年10月26日，在美国首都华盛顿，一块反监控的大型标语牌竖立在国会大厦前。新华社记者方喆摄

西班牙《国家报》曾刊文指出，世界上有许多地图，如地理地图、人口地图、经济地图、军事地图及政治地图，这些地图可以提供各类信息，但都无法像美国的“监听地图”那样呈现出关于霸权的赤裸裸现实。（记者：海洋、卞卓丹、朱瑞卿、张淼、乔本孝）

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