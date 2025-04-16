新华社南宁4月16日电（记者梅常伟）两国建交75周年之际，中越第九次边境国防友好交流活动4月11日起在广西壮族自治区和越南谅山省相关地区和口岸举行。

边境国防友好交流活动是落实中越两党两国领导人重要共识的具体举措，于2014年首次举行，对维护两国边境地区安全稳定和繁荣发展发挥了积极作用。相较以往，此次活动将时间跨度延伸至一周，活动安排更加丰富，包括两军医务人员联合义诊、两国海军北部湾联合巡逻、两国边民文化交流等内容。

联合义诊11日至13日在中越两国境内同步展开，由两军医务人员组成的医疗队采取同台坐诊、入户走访等方式，接诊边民3100余人次，提供免费检查1300余人次，发放药品2000余盒。边民文化交流主要以文艺表演、体育竞技、友好村屯活动等形式进行。

参加中越第38次北部湾联合巡逻的越南海军舰艇编队13日上午抵达广西北海，受到中方热烈欢迎。这是越南海军舰艇编队首次访问北海。靠港后，双方官兵相互参观舰艇，交流专业技能，分享训练体会，开展拔河、球类比赛等文体活动，进一步增进了了解、加深了友谊。按照计划，双方海军舰艇编队16日起航，执行北部湾联合巡逻任务。

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