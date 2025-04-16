新华社吉隆坡4月15日电 心相近｜千年结好，以心相交——习近平主席亲自推动中马友好结出累累硕果

新华社记者韩梁 毛鹏飞 付敏

“中国同马来西亚是千年结好的邻居、以心相交的朋友、合作共赢的伙伴。”习近平主席如此评价两国间的深厚友谊。

从郑和七下西洋、五次驻节马六甲的历史佳话，到新时代中马人文交流的丰富内涵，重温习近平主席讲述的中马友好故事，聆听马来西亚朋友的心声，更加深刻感受到中马之间“切水不断”的特殊情谊。

友谊扎根沃土

4月，马来西亚古城马六甲游人如织。岭南风格的骑楼鳞次栉比，不时有穿着娘惹服饰的中国游客走过。这里曾是郑和驻节马六甲时设立的临时贸易站——“官厂”所在地，也是早期华人迁居南洋的落脚点。

郑和播撒下的和平友好种子，已在蕉风椰雨的滋养下枝繁叶茂。

2013年10月，习近平主席成功访问马来西亚，中马关系提升为全面战略伙伴关系。访问期间，习近平主席从郑和与马六甲的佳话谈起，谈及中马友好：“抚今追昔，中国将坚定不移走和平发展道路，讲信修睦，致力于同马来西亚发展睦邻友好关系。”这让马来西亚朋友深有共鸣。

在当时紧凑的访问日程中，习近平主席专门出席马来西亚各界华侨华人欢迎午宴，回顾华侨华人在马创业奋斗的历史。他指出，马来西亚华侨华人是中马友谊和合作的亲历者、见证者、推动者。“你们到中国投资兴业，捐资助学，推动两国文化交流，为中马关系发展牵线搭桥。没有华侨华人的努力，就没有中马关系今天的大好局面。”温暖的话语，令在场的华侨华人备受鼓舞。

马来西亚前交通部长廖中莱对习近平主席12年前的访问记忆犹新。作为来自马六甲的华人，廖中莱对中马之间源远流长的历史情谊有着特别的感受。他说，马来西亚华人保持着中华文化传统，拥有完整的华文教育体系。“中国不仅是我们的好邻居、好伙伴，更是值得信赖的朋友，致力于推动世界的和平与繁荣。”

一代代华人，用坚韧与勤劳在马来西亚发展历程中写下浓墨重彩的篇章，同时也成为连接中马的文化桥梁，促进中华文化与马来西亚多元文化相互交融。如今，一些马来西亚流行歌手在中国深受喜爱，《哪吒之魔童闹海》成为马来西亚最卖座的中文电影之一，两国间的签证便利促成“说走就走的旅行”，携手保护文化遗产让根脉相连的情谊更深。

马来西亚民调机构最近发布的一项民调结果显示，马来西亚主流民意看好中国发展，人们期待马中关系不断向前发展。

割不断的地缘之近、人民之亲，为两国关系持续发展提供不竭动力。

交流促进交融

漫步马来西亚吉隆坡街头，不同语言、不同肤色、不同族裔的人们和谐相处，拔地而起的高楼与历史悠久的唐人街、印度街相映成趣。多元文化的交融共生，为城市增添迷人色彩。

马来西亚有这样一所大学——它的学生来自近50个国家，俨然一个“小联合国”。

2013年10月，习近平主席访问马来西亚期间见证了厦门大学马来西亚分校（简称“厦大马校”）共建协议正式签署。多年来，一批批优秀学子在这个多元文化交融的校园里学习新知，朝气蓬勃地走出校门、走向世界。

易欣儿是厦大马校中医学专业学生。从《黄帝内经》《伤寒论》等经典理论，到针灸、推拿、中药学的实践操作，中英双语教学让她不仅能流畅阅读中文古籍、医案，也能用英文向患者和朋友解释中医理论。这个学期，她正在中国厦门进行临床实习轮转。她告诉记者自己有个梦想：“我想在马来西亚开设中医诊所，医治病患，把中医文化在这里发扬光大。”

厦大马校能源与化工学院教授杨惠芬与中国院校保持着密切的科研合作，经常带领学生前往中国研学交流。她说：“来自不同国家和文化背景的学生在团队合作中各展所长，强强联合，往往能收获不错的效果，这种经验对未来的研究、工作都大有裨益。”

就读人工智能专业的中国学生李琛晔喜爱厦大马校海纳百川的校园文化氛围。“我们学习专业知识，也相互欣赏，学会更加包容和多元的思维方式。”

通过厦大马校平台，中马共同探索高等教育发展的新模式、新路径，促进多元文明的交流对话。厦大马校校长王瑞芳说：“我们希望为‘一带一路’建设培养更多跨文化交流人才，为中马、中国同东盟合作发挥积极作用。不同国家的学生共同学习生活，彼此深入了解交流，可能结下终生友谊。这是更深层次的民心相通。”

“倡导文明多元共生、和谐包容，践行以和平、合作、包容、融合为核心的亚洲价值观，推动中华文明和伊斯兰文明在互学互鉴中共同发展。”去年11月，在北京会见来华访问的马来西亚总理安瓦尔时，习近平主席强调要拉紧中马友好民心纽带。

安瓦尔总理对此深表赞同。他表示，习近平主席提出构建人类命运共同体等重要理念，倡导不同文明包容互鉴，“体现了对人类文明进步和人民利益福祉的深厚情怀和智慧担当，代表了全球南方的共同愿望和心声”。

年逾古稀的马中友好协会会长马吉德曾多次见过习近平主席，对中国领导人“睿智亲和、坚毅沉着、富有担当”的风范印象深刻。尤其令他受触动的是，“面对当今充满不确定性的世界，习近平主席提出构建人类命运共同体理念”，展现了大国担当。

在马吉德看来，马来西亚政府正在推行“昌明大马”执政理念，可以从中国的现代化道路中获得重要启示。他注意到，两国领导人对于加强文明对话有着深入思考和广泛共识。“在动荡的世界里，这种超越一般经贸范畴的深入沟通和理念共鸣，不仅为马中关系注入新的内涵，也有助于增进不同文明的理解互信，实现世界文明的和谐共生。”

新芽正在绽放

听闻习近平主席即将访问马来西亚的消息，正在天津大学学习的马来西亚留学生石轩瑜欣喜不已：“太荣幸了。马来西亚是一个多元文化交融的国家，有很多特色美食，期待能有机会向习近平主席展示。愿马中友谊长存!”

2024年是“中马友好年”，石轩瑜和同学们给习近平主席写了一封联名信，表示立志做中马友谊的传播者和推动者，期待用所学知识服务中马命运共同体建设。

习近平主席同马来西亚最高元首易卜拉欣就中马建交50周年互致贺电时，专门提到了这群马来西亚学生的故事：“两国友好事业后继有人，我对此感到欣慰。”

一年来，石轩瑜和中国同学一起探访天津杨柳青传统年画文化，参观北京的新能源汽车工厂，也向中国朋友介绍马来西亚文化特色。她想用行动推动两国更深入地了解彼此的文化与历史。

“希望两国关系更上一层楼。”联名信作者之一、天津大学信息管理与信息系统专业学生陈劲咏告诉记者，他打算毕业后到在马中资企业应聘，助力中企拓展合作。“我们期待用青年的力量，延续两国的友好情谊。”

年轻人清澈的眼眸，流淌着诚挚的期许。他们的青春梦想，是中马友谊花园中动人的新芽。

“加强高等教育、联合科研等领域合作，增进人民相知相亲，培养中马友好事业接班人”——习近平主席对中马关系的未来寄予厚望。

增进人民相知相亲，离不开对彼此语言文化的深入理解。1962年，北京外国语大学开设了中国第一个马来语专业。1963年，马来亚大学设立了马来西亚第一个中文系。“双方都深感有必要系统学习对方国家的语言文化，促进对话。”北京外国语大学亚洲学院院长苏莹莹说，经过数十年发展，中国高校的马来语教学取得长足进步，不少院校采取联合培养模式，学生们有很多机会前往马来西亚的顶尖院校交换学习。

与此同时，马来西亚的汉语热持续升温。马来西亚现有8所孔子学院和1所独立孔子课堂，7所大学开设中文系。对很多马来西亚人而言，学习汉语不仅可以帮助进一步读懂中国，也意味着更多发展机遇和更加光明的未来。

马来西亚汉文化中心主席吴恒灿说，马中两国互派留学生人数持续增加，高等教育、职业教育合作持续深入，“这增进了年轻一代的交流合作，将为两国关系带来更美好的未来”。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山说，马来西亚各界对习近平主席此次访问期待已久，希望此访推动马中关系迈上新台阶，人文交流合作取得更多新成果，让“切水不断”的友谊历久弥深。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)