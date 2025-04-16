新华社海口4月15日电（记者王存福、钟群）正在此间举办的第五届中国国际消费品博览会（消博会）吸引了全球70多个国家和地区的1700余家企业、4100余个品牌参展。据消博会组委会秘书处统计，65家世界500强及龙头企业创参展数量的历史新高。

“外国龙头企业持续看好中国市场，正在积极拥抱中国高水平开放带来的机遇。”中国（海南）改革发展研究院副院长匡贤明说。

记者在展会现场看到，参加消博会的各国参展商热情高涨。英国作为本届展会的主宾国，参展面积超过1300平方米，参展品牌数量53个，约为上届的两倍。

英国商业贸易部国务大臣道格拉斯·亚历山大在英国国家馆开馆仪式上表示，英中双边交往源远流长，双边经贸合作在过去十年来实现了强势增长，商贸和投资都比过去更加顺畅活跃。

他说，希望通过本次消博会，为在华经营的英资企业以及中国投资者和企业都能带来真正的利益。

斯洛伐克、新加坡、巴西等国家首次组织展团参展。斯洛伐克带来独具特色的葡萄酒、干果等产品，新加坡展团带来枫缇、LifeBoost等知名品牌。

已连续三年参展的大众汽车集团（中国），今年其旗下大众汽车、奥迪、保时捷、宾利、兰博基尼和杜卡迪六大品牌联袂亮相，展示电动化转型及可持续创新领域的最新成果。

“我们对中国市场充满信心。”大众汽车集团（中国）执行副总裁刘云峰表示，未来大众汽车集团（中国）将持续深耕中国市场。

当前，以规则为基础的多边贸易体制正在受到严重损害。消博会的如期而至，为全球企业共享中国市场、中国企业走向世界舞台提供了重要平台。

毕马威中国华南区首席合伙人李嘉林认为，消博会不仅为全球企业提供了开放合作的平台，更展示了中国及全球前沿消费趋势。未来在贸易促进、产业升级、消费升级、制度创新等领域不断释放展会溢出效应。

匡贤明表示，中国坚定不移维护多边主义，愿同各国共同促进自由贸易，实现互利共赢的决心与举措正在被世界看见。

本届消博会于4月13日至18日举行，以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题。中国国际消费品博览会是中国唯一以消费为主题的国家级展会。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)