新华社布鲁塞尔／加沙4月15日电（记者张兆卿 黄泽民）欧盟委员会14日发布公告说，已提出一项计划，在3年内拨款、贷款约16亿欧元以支持巴勒斯坦国家恢复，但资助将与巴勒斯坦政府关键领域改革进展挂钩。巴勒斯坦通讯社14日晚报道说，巴政府对这一计划表示欢迎。

公告说，根据这项计划，欧盟将向巴勒斯坦政府直接拨款约6.2亿欧元，以解决公共行政领域最紧迫的财政需求，但拨款将与巴勒斯坦在财政可持续性、民主治理、私营部门发展、公共基础设施建设和服务等关键领域改革的进展挂钩。

欧盟委员会负责地中海事务的专员杜布拉芙卡·舒伊察对媒体表示，拨款将与改革同步推进。“我们希望他们能够自我改革，因为如果不进行改革，他们将既缺乏足够的实力，也无法建立起应有的公信力，从而无法成为一个合格的对话方。”

欧盟表示，一旦局势允许还拟拨款约5.76亿欧元支持当地的具体项目，以促进约旦河西岸、东耶路撒冷和加沙地带的经济复苏。此外，欧盟还将通过欧洲投资银行向巴勒斯坦私营部门提供4亿欧元贷款。

巴勒斯坦通讯社14日晚报道说，巴政府对这一计划表示欢迎，认为该计划旨在支持巴政府的工作和发展项目，加强巴勒斯坦经济，促进可持续发展，特别是在以色列不断蚕食巴勒斯坦领土的情况下。

同日，首届欧盟－巴勒斯坦高级别政治对话会在卢森堡举行，双方就加沙冲突、约旦河西岸局势、巴以关系及推进“两国方案”前景等议题交换意见。

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