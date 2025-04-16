新华社开罗4月15日电（记者董修竹）2025年中国-阿拉伯国家传统医学国际论坛14日在埃及新开罗开幕，中阿医学界数十名专家学者就加强中阿传统医药互学互鉴，促进传统医药文化创造性转化、创新性发展等主题展开交流。

埃及中国大学理疗学院院长萨米·纳西夫介绍说，理疗学院自2017年起尝试将中医融入理疗项目，并同中国多所中医药大学开展合作项目。希望通过本次论坛，让更多中东和非洲地区人民了解中医治疗疑难杂症的方法和经验，推广中医药文化。

陕西中医药大学代表团团长第五永长说，希望通过举办本次论坛加强同埃及中国大学合作，更好地促进中阿传统医学发展，推动两国人民友好交往。

黎巴嫩医生贾米勒·胡代卜告诉记者，他在黎巴嫩开设中医诊所已有30多年，成功治疗了很多患者，希望阿中传统医学从业者齐心协力，将中医药知识更广泛地传播开，造福各国人民。

本次论坛由埃及高等教育和科学研究部、埃及卫生和人口部、埃及中国大学、中山大学香港高等研究院、陕西中医药大学共同主办，为期两天，内容包括中医药与理疗专题报告，传统医学治疗疑难杂症研讨以及参观埃及中国大学中医项目、举办人才培养专题座谈会等。

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