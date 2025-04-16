打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中阿传统医学国际论坛探讨加强互学互鉴

2025年04月16日08:54 | 来源：新华网
小字号

新华社开罗4月15日电（记者董修竹）2025年中国-阿拉伯国家传统医学国际论坛14日在埃及新开罗开幕，中阿医学界数十名专家学者就加强中阿传统医药互学互鉴，促进传统医药文化创造性转化、创新性发展等主题展开交流。

埃及中国大学理疗学院院长萨米·纳西夫介绍说，理疗学院自2017年起尝试将中医融入理疗项目，并同中国多所中医药大学开展合作项目。希望通过本次论坛，让更多中东和非洲地区人民了解中医治疗疑难杂症的方法和经验，推广中医药文化。

陕西中医药大学代表团团长第五永长说，希望通过举办本次论坛加强同埃及中国大学合作，更好地促进中阿传统医学发展，推动两国人民友好交往。

黎巴嫩医生贾米勒·胡代卜告诉记者，他在黎巴嫩开设中医诊所已有30多年，成功治疗了很多患者，希望阿中传统医学从业者齐心协力，将中医药知识更广泛地传播开，造福各国人民。

本次论坛由埃及高等教育和科学研究部、埃及卫生和人口部、埃及中国大学、中山大学香港高等研究院、陕西中医药大学共同主办，为期两天，内容包括中医药与理疗专题报告，传统医学治疗疑难杂症研讨以及参观埃及中国大学中医项目、举办人才培养专题座谈会等。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部