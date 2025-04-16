新华社伦敦4月15日电（记者郭爽）欧洲森林火灾信息系统14日发布的卫星数据显示，2025年开年以来英国野火灾害数量达115起，截至14日的统计数据已使2025年成为该国有记录以来野火数量和过火面积都排名第二的年份。英国气象机构认为，如果干燥天气持续，2025年可能成为该国野火灾害最严重的年份。

卫星数据显示，与2024年同期相比，英国今年1月至4月间发生的野火数量更多。截至4月14日，英国今年已发生115起野火，过火面积超过24890公顷。此前该机构记录的野火数量最多的年份是2022年，当年发生火灾151起；过火面积最大的年份是2019年，超过28754公顷。

另据英国国家消防局长委员会发布的数据，今年截至4月11日，英格兰和威尔士的消防和救援部门已应对了380起野火，是2022年同期的两倍多。

欧洲森林火灾信息系统的数据与英国地方政府统计的数据有所出入，是因为前者仅记录过火面积达到30公顷或以上的火灾，而英国国家消防局长委员会则把过火面积超过一公顷的野火都纳入统计。

英国气象局解释说，今年春天该国多地干燥且多风，3月气候非常干燥，4月气温又高于往年同期，且植物的生长为火灾提供了“燃料”，导致近几周野火频发。该机构表示，如果干燥天气持续，2025年可能成为英国野火灾害最严重的年份。

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