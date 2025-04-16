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通讯｜“尽早学习中文是好事儿”——斐济学生庆祝“国际中文日”

2025年04月16日08:51 | 来源：新华网
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新华社苏瓦4月15日电 通讯｜“尽早学习中文是好事儿”——斐济学生庆祝“国际中文日”

新华社记者郭鑫惠

“我特别喜欢学习中文，中文是一门伟大的语言，我觉得尽早学习是好事儿。”斐济逸仙中学学生乔沛说。他15日一大早就来到学校礼堂，参加“国际中文日”庆祝活动。

腰鼓表演、中文歌曲串烧、配乐诗朗诵、中国舞表演……当地学生在逸仙中学礼堂轮番上演形式多样的文艺节目，表达他们对中文和中国文化的热爱。

活动现场还有书法、茶艺、剪纸、中国象棋、投壶等中国文化体验活动，这也是乔沛和他的同学们最喜欢的项目。在书法体验区，乔沛在老师的指导下写了一个“福”字。

“学中文很难，但当你完成一件很难的事情，就会觉得自己很酷。”乔沛说。

在剪纸区，斐济女孩米优尼正在跟自己刚刚剪成的“小兔子”自拍。她说：“老师在课堂上讲的中国文化令我着迷，让我忍不住想要探索更多。我很努力学习中文，想去中国参加‘汉语桥’比赛。”

本次庆祝活动由斐济逸仙中学联合斐济中国文化中心、南太平洋大学孔子学院以及斐济华人文化体育协会共同举办，中国驻斐济大使周剑、斐济政府官员、当地华侨华人代表及逸仙中学师生等数百人出席。

逸仙中学校长西基武在活动上致辞说：“中文不仅仅是一门语言，更是一条贯穿五千年历史、艺术、哲学、科学和文学的鲜活脉络；它是李白、杜甫等诗人的心声，是孔子、老子的智慧，更是跨越大洲、每天数十亿人次对话的韵律。”她鼓励学生学好中文，加强文化交流互鉴，建设一个更加开放、包容和团结的世界。

周剑被斐济师生们教学中文的热情打动。他说，今年是华人来斐170周年，也是中斐建交50周年。为让更多斐济青年近距离感受中国文化，使馆将在今年组织该校师生代表赴中国参加夏令营活动。

对此，乔沛和米优尼很期待。“虽然不一定是我，但梦想总要有的。”乔沛说。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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