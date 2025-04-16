新华社北京4月15日电 特写：“期盼我们两党关系能像猴面包树一样富有生命力”

新华社记者马卓言

“肯尼亚联合民主同盟希望成为肯中关系发展的重要桥梁，期盼我们同中国共产党的关系能像猴面包树一样富有生命力。”肯尼亚联合民主同盟总书记奥马尔说。

4月14日，来华访问的肯尼亚联合民主同盟高级干部考察团在北京听取了两场扎实的专题介绍。来自中共中央对外联络部和中共中央党校的主讲人们围绕中国国情党情和中非关系、习近平总书记关于党的建设的重要思想向考察团作了细致讲解。

“中国的56个民族是如何紧密团结在一起的？”“中国在弘扬传统文化方面有什么先进做法？”“如何确保党的纪律成为刚性约束？”“马克思主义中国化具体是怎样实现的？”……

考察团成员们对中国和中国共产党的发展历程兴趣浓厚，提出一连串问题，主讲人一一给出答案。

“在我看来，中国共产党就像是粗壮的猴面包树，有着发达的根系和强大的自愈能力，开花结果，生生不息。”

“猴面包树很长寿，有的能活上千年呢。”

……

生动的比喻，热烈的交谈，考察团成员们你一言我一语表达着对于中国共产党的认识。

成立4年多的肯尼亚联合民主同盟是肯尼亚的执政党。对于中国共产党这个百年大党，考察团成员们认为，此次访华不仅是一次向中国共产党的学习之旅，更是一次增进友谊与合作之旅。

“在肯尼亚内罗毕，富人区和贫民窟有时只有一街之隔。”奥马尔说，“中国走出了一条具有中国特色的社会主义道路，在摆脱贫困、促进社会公正方面有很多宝贵的经验，这对于肯尼亚推进经济、社会、政治转型具有重要借鉴意义。”

蒙内铁路为当地创造了大量就业岗位，繁荣了沿线商业，加快了货物流通；内罗毕机场快速路，将市区去机场的通勤时间从3小时缩短为15分钟；中国为肯尼亚的职业技术院校提供了大量设备，让肯尼亚的职业教育有了质的提升……

肯尼亚联合民主同盟全国司库贾菲斯·尼亚昆迪在交流中细数肯中务实合作为肯尼亚带来的转变。他表示，肯中和非中之间有着长久且互利共赢的合作关系，在共建“一带一路”和中非合作论坛框架下，这些务实合作成果将成为肯尼亚向现代化迈进的重要基础。

今年是中非合作论坛北京峰会成果落实开局之年，考察团成员们纷纷表示，中非携手推进“六个现代化”、推进实施“十大伙伴行动”为非洲发展振兴提供了方向和路径，完全符合非洲的需要，肯尼亚联合民主同盟将为此贡献政党力量。

“我非常认同习近平主席在中非合作论坛北京峰会期间提出的‘文明互鉴伙伴行动’，非中青年需要加强互学互鉴，不断增进友谊。希望肯中两国的年轻人们能更多地投入这份友好的事业中。”奥马尔说。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)