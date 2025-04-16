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联合国贸发会议成员呼吁支持多边主义

2025年04月16日08:49 | 来源：新华网
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新华社日内瓦4月15日电（记者焦倩）联合国贸易和发展会议（贸发会议）理事会15日举行特别会议，重点讨论非洲经济发展问题。与会成员纷纷对当前国际贸易紧张局势表达关切，关注贸易摩擦对发展中国家、特别是最不发达国家带来的负面影响。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭发言指出，当前，美国滥施关税挑起全球范围贸易战，贸易冲突正日益笼罩非洲大陆乃至世界各国。美国将关税作为极限施压、谋取私利的武器，是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径，将给广大发展中国家的经济社会发展带来巨大负面影响，破坏各方推动实现联合国2030年可持续发展议程的努力。

陈旭表示，贸发会议成员是经济全球化的建设者和受益者，开放、公平、稳定的国际经贸秩序符合各方共同利益，各方应坚持真正的多边主义，加强团结合作，发出共同声音，坚定维护以规则为基础的多边贸易体制，推动经济全球化朝正确方向发展。

中方发言引起广泛共鸣，许多国家呼吁应坚持多边主义，支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，反对单边主义和贸易保护主义，营造有利于可持续发展和共同繁荣的国际经济环境。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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